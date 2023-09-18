أنتونى بلينكن يكشف تفاصيل صفقة تبادل الجنود الأمريكيين مع إيران

قال وزير الخارجية أنتوني بلينكن، إن أمريكا تركز الآن على عودة السجناء الأمريكيين من إيران، مشيرًا إلى أن هذا العمل تم على مدار 8 سنوات وهو محل تنفيذ اليوم.

وأكد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد قبل قليل، ونقلته قناة "القاهرة الإخبارية" أن الطرق الدبلوماسية ضرورية بشأن التوافق مع إيران حول المشروع النووي.

الكثير من الجهود لإعادة هؤلاء السجناء إلى أمريكا

وتابع، أن قطر وسلطنة عمان، لعبتا دورًا حيويًا في إعادة المواطنين الأمريكيين المحتجزين بإيران.

وأشار إلى أنهم قاموا بالحديث مع دول الخليج العربي في العلاقة مع إيران التي تعتبر من التحديات، مؤكدًا أن هناك الكثير من الجهود لإعادة هؤلاء السجناء إلى أمريكا بعد فك أسرهم.