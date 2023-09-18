الإثنين 18 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أنتونى بلينكن يكشف تفاصيل صفقة تبادل الجنود الأمريكيين مع إيران

أنتوني بلينكن
أنتوني بلينكن

قال وزير الخارجية أنتوني بلينكن، إن أمريكا تركز الآن على عودة السجناء الأمريكيين من إيران، مشيرًا إلى أن هذا العمل تم على مدار 8 سنوات وهو محل تنفيذ اليوم.

وأكد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد قبل قليل، ونقلته قناة "القاهرة الإخبارية" أن الطرق الدبلوماسية ضرورية بشأن التوافق مع إيران حول المشروع النووي.

الكثير من الجهود لإعادة هؤلاء السجناء إلى أمريكا

وتابع، أن قطر وسلطنة عمان، لعبتا دورًا حيويًا في إعادة المواطنين الأمريكيين المحتجزين بإيران.

وأشار إلى أنهم قاموا بالحديث مع دول الخليج العربي في العلاقة مع إيران التي تعتبر من التحديات، مؤكدًا أن هناك الكثير من الجهود لإعادة هؤلاء السجناء إلى أمريكا بعد فك أسرهم.

أمريكا السجناء الأمريكيين إيران أنتوني بلينكن إعادة المواطنين الأمريكيين الخليج العربي

مواد متعلقة

بعد عودة السجناء.. عقوبات أمريكية جديدة تنتظر إيران

بايدن: 5 أمريكيين مسجونين في إيران عادوا أخيرًا للوطن

مدير معهد الدراسات السياسية بموسكو: أمريكا قلقة بشأن التعاون الروسي الكوري الشمالي

أمريكا تعتزم تشديد العقوبات على إيران بسبب تعاونها العسكرى مع روسيا

عضو الحزب الجمهورى: من المستحيل عزل الرئيس بايدن بالإجراءات المتبعة حاليًا فى أمريكا

تحذيرات فى أمريكا من هجمات إرهابية مع قرب موعد انتخابات 2024

مبيعات التجزئة تدفع إلى رفع أسعار البنزين في أمريكا

الأكثر قراءة

بيان عاجل من القوات المسلحة بشأن استشهاد وإصابة 9 ضباط ومجندين فى العاشر من رمضان

عاجل.. بعد تعليمات "المالية".. جدول الأجور للعاملين بكل الدرجات الوظيفية بالزيادة الجديدة

زيادة المعاشات أكتوبر 2023.. جدول ومنافذ الصرف للمستفيدين

عاجل.. جدول الحد الأدنى للأجور الجديد سبتمبر 2023 لكل الدرجات وموعد تطبيقه

القوات المسلحة: استشهاد وإصابة 9 من الضباط والدرجات الأخرى فى انقلاب إحدى الناقلات المحملة بالذخائر

ما هو المرض الذى هاجم الفنان أشرف مصيلحى وأنهى حياته؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

التنمية المستدامة.. وتحالف 2030 المحلى

وائل لطفي

أكبر من مجرد مطرب

إبراهيم داود

أبواب لطيفة الزيات

محمد عبدالعزيز

وصايا الشيخ الحصرى لعموم القراء

مدحت بشاى

"البناءون الجدد" فى رحاب الجمهورية الجديدة

لواء. محسن الفحام

سيناء نبض الوطن

د.كريمة الحفناوى

نحو سلام مجتمعى

مؤمن المحمدي

زمن الفن الجميل

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

خطاب فى الأمم المتحدة واجتماعات.. تفاصيل رحلة نتنياهو إلى الولايات المتحدة

مصر تدين اقتحام مجموعة من المتطرفين المسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى