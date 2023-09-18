رضا البلتاجي يحسم الجدل حول هدف كهربا في اتحاد العاصمة

حسم الخبير التحكيمي رضا البلتاجي، الحكم الدولي السابق، الجدل حول صحة هدف محمود عبدالمنعم (كهربا)، الملغي خلال مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري في بطولة السوبر الإفريقي.

قال البلتاجي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار "، مع الإعلامي تامر أمين، إن الأهلي قادر على السيطرة علي كل البطولات لسنوات قادمة لما يمتلكه من قدرات مادية وفنية.

وآكد الحكم الدولي أن هدف كهربا صحيح والحارس لم يتمكن من السيطرة على الكرة.

وخسر الأهلي أمام اتحاد العاصمة الجزائري بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بين الفريقين، مساء الجمعة، في بطولة السوبر الافريقي.