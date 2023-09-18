الإثنين 18 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رضا البلتاجي يحسم الجدل حول هدف كهربا في اتحاد العاصمة

رضا البلتاجي
رضا البلتاجي

حسم الخبير التحكيمي رضا البلتاجي، الحكم الدولي السابق، الجدل حول صحة هدف محمود عبدالمنعم (كهربا)، الملغي خلال مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري في بطولة السوبر الإفريقي.

قال البلتاجي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار "، مع الإعلامي تامر أمين، إن الأهلي قادر على السيطرة علي كل البطولات لسنوات قادمة لما يمتلكه من قدرات مادية وفنية.

وآكد الحكم الدولي أن هدف كهربا صحيح والحارس لم يتمكن من السيطرة على الكرة.

وخسر الأهلي أمام اتحاد العاصمة الجزائري بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بين الفريقين، مساء الجمعة، في بطولة السوبر الافريقي.

رضا البلتاجي مباراةالأهلي واتحاد العاصمة الجزائري بطولة السوبر الأفريقي يحسم الجدل

الأكثر قراءة

"صوتك معانا".. ماذا طلب أحمد موسى من وزير الداخلية لدعم الزمالك؟

عاجل.. بعد تعليمات "المالية".. جدول الأجور للعاملين بكل الدرجات الوظيفية بالزيادة الجديدة

أزمة مرتقبة بين الأهلي ومنتخب مصر بعد تحديد ودية الجزائر

3 غيابات تضرب صفوف الأهلى قبل مواجهة المصرى

بيان عاجل من القوات المسلحة بشأن استشهاد وإصابة 9 ضباط ومجندين فى العاشر من رمضان

طبق مكرونة عالمي.. ماهو البانسيت الفلبيني وطريقة تقديمه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

التنمية المستدامة.. وتحالف 2030 المحلى

وائل لطفي

أكبر من مجرد مطرب

إبراهيم داود

أبواب لطيفة الزيات

محمد عبدالعزيز

وصايا الشيخ الحصرى لعموم القراء

مدحت بشاى

"البناءون الجدد" فى رحاب الجمهورية الجديدة

لواء. محسن الفحام

سيناء نبض الوطن

د.كريمة الحفناوى

نحو سلام مجتمعى

مؤمن المحمدي

زمن الفن الجميل

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

خطاب فى الأمم المتحدة واجتماعات.. تفاصيل رحلة نتنياهو إلى الولايات المتحدة

مصر تدين اقتحام مجموعة من المتطرفين المسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى