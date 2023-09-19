تفاصيل عودة 5 أمريكيين إلى وطنهم فى صفقة تبادل مع إيران

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عودة المعتقلين من إيران، بينما تطلق الولايات المتحدة بدورها سراح خمسة إيرانيين بموجب اتفاق مثير للجدل.

وأفرجت الولايات المتحدة وإيران عن خمسة معتقلين في صفقة تبادل أسرى مثيرة للجدل تضمنت قيام إدارة بايدن بالإفراج عن 6 مليارات دولار من أموال النفط الإيراني.

وفي صفقة دبلوماسية معقدة وحساسة، استغرق إعدادها أشهر، تم نقل الأمريكيين الخمسة – الذين احتُجز بعضهم لما يقرب من عقد من الزمن – من فنادق في طهران إلى طائرة أقلعت إلى قطر، قبل أن يعودوا إلى واشنطن، حسب الجارديان البريطانية.

وقال جو بايدن في بيان: “اليوم، عاد أخيراً خمسة أمريكيين أبرياء كانوا مسجونين في إيران إلى وطنهم”. وأضاف الرئيس الأمريكي أنهم "سوف يجتمعون قريبًا مع أحبائهم - بعد سنوات من المعاناة وعدم اليقين والمعاناة".

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إنه تحدث هاتفيا مع المواطنين الأمريكيين المفرج عنهم فيما وصفها بأنها "محادثة عاطفية".

ومن بين السجناء الناشط البيئي مراد طهباز، وهو مواطن بريطاني أمريكي، وأكدت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية بعد ظهر يوم الإثنين أنه تم إطلاق سراح خمسة مواطنين إيرانيين مسجونين في الولايات المتحدة – معظمهم بسبب جرائم خرق العقوبات، اثنان فقط من الإيرانيين الخمسة المفرج عنهم اختاروا العودة إلى إيران.

ولعبت قطر دور الوسيط في الصفقة، بدءاً بالتحويل الإلكتروني للأموال الإيرانية إلى حسابات مصرفية في قطر وسويسرا، ولم يُسمح للسجناء بالصعود إلى الطائرة إلا بعد اكتمال التحويل النقدي، وبصرف النظر عن طهباز، تم الكشف عن هويات أمريكيين آخرين فقط.

وليس من الواضح ما إذا كان الاتفاق سيؤدي إلى انفراجة دبلوماسية أوسع نطاقا، أو طريق جديد أقل طموحا لتقييد البرنامج النووي المدني الإيراني، حيث توافق طهران على خفض مخزوناتها من اليورانيوم عالي التخصيب.

إيران تطلق سراح 5 أمريكيين

وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يوم الاثنين إن إطلاق طهران سراح المعتقلين هو “عمل إنساني بحت وفي المستقبل يمكن اتخاذ إجراءات إنسانية أخرى”.

وأضاف: “لقد أظهر التاريخ للأسف انعدام الثقة تجاه الولايات المتحدة لأنها داست الالتزامات ونكثت الوعود مراراً وتكراراً”.

واتهم أعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي وبعض المعتقلين السياسيين الإيرانيين السابقين بايدن بإبرام اتفاق لن يؤدي إلا إلى تشجيع إيران على مواصلة احتجاز الرهائن كجزء أساسي من ترسانتها الدبلوماسية.

وتقول وزارة الخارجية الأمريكية إن الأموال التي تم الإفراج عنها هي أموال النفط المستحقة لإيران والتي جمدتها إدارة ترامب في عام 2018 عندما انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني.

وفي الأسبوع الماضي، اتهمت ثلاث دول أوروبية، بما فيها المملكة المتحدة، إيران ببناء مخزون من اليورانيوم عالي التخصيب الذي لا يمكن أن يكون له أي غرض مدني.

وتقول الولايات المتحدة إن قطر ستضمن أن الأموال غير المجمدة سيتم إنفاقها فقط على السلع – في المقام الأول المواد الغذائية والسلع الزراعية والأدوية – التي لا تخضع للعقوبات. ومع ذلك، يقول المنتقدون إنه سيكون من المستحيل مراقبة الشرطة.

ودافع بريت ماكغورك، منسق الأمن القومي للشرق الأوسط، عن الصفقة لصحيفة واشنطن بوست، قائلاً: “يحتاج الرئيس في نهاية المطاف إلى تقييم الشروط المتاحة من خلال الدبلوماسية ضد ترك المواطنين الأمريكيين لسنوات أو حتى عقود في سجن إيفين. وفي هذه الحالة، اتخذ الرئيس القرار الصعب بالمضي قدمًا”.

وقد وصل المسار إلى المبادلة إلى نقطة تحول مؤخرًا عندما وافقت وزارة الخارجية على تنازل لتسهيل الإفراج عن الأموال النقدية من البنوك الكورية الجنوبية إلى حسابات في سويسرا والدوحة.

وكان الأمريكيون الخمسة قد نُقلوا سابقًا من سجن إيفين في طهران إلى فنادق مختلفة في العاصمة.