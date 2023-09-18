عمرو سليمان: مصر تعيش حالة من الحياة الحزبية غير مسبوقة

قال عمرو سليمان، أمين عام أمانة اللجان النوعية بحزب حماة وطن، إن مصر تعيش حالة من الحياة الحزبية غير المسبوقة، لافتا إلى أن ما نعيشه على مستوى العمل الحزبي يومًا ما يتماشى مع الاستحقاق الانتخابي، واليوم نتحدث عن العمل الحزبي التنموي والتشريعي.

وأضاف خلال لقائه في برنامج "كلام في السياسة"، مع الإعلامي أحمد الطاهري، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن التنمية التي تسير بها الدولة وأسست لها القيادة السياسية من 2014 وحتى اليوم نسير عليها، مؤكدًا أهمية الوعي وتنميته لدى المواطن في أي عمل سياسي.

من لا يعيش معنا لا ينظر علينا

وأكد أن شخصية الدولة المصرية على مستوى العمل الحزبي والتنمية هو ما تريد أن تقوله القيادة المصرية للعالم مصر تتغير، مشيرًا إلى أن مصر هي حالتنا وأمتنا ومن لا يعيش معنا لا ينظر علينا لأن ما عانيناه من 2011 وما بعده هناك دول تنهار إذا واجهت ذلك.