الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

محمد صبري: الحوار الوطني يضمن تطوير الحياة الحزبية المصرية (فيديو)

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قدّم محمد صبري، ممثل حزب مستقبل وطن باللجنة السياسية في الحوار الوطني الشكر للرئيس السيسي لدعوته للقوى السياسية والأحزاب في مصر؛ للمشاركة في الحوار الوطني.

وقال ممثل حزب مستقبل وطن، على هامش جلسات المحور السياسي لـ"الدستور"، إن الحوار الوطني يساهم في تغيير الحياة السياسية في مصر، ويضمن تطوير الحياة الحزبية في  مصر وهذا يساهم في تعزيز دور الأحزاب في الحياة الاجتماعية وعلى الأحزاب تبني تعديل قواعدها الداخلية لضمان الشفافية.

يأتي ذلك في ظل  فعاليات جلسات المحور السياسي للحوار الوطني بمناقشة بعض القضايا المهمة، وذلك فى مستهل الأسبوع الثانى للجلسات وتعقد اليوم 4 جلسات، تخصص جلستين منهما لمناقشة جميع قضايا لجنة الأحزاب السياسية، وعلى التوازي منهما تخصص الجلستان الأخريان لمناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية، وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة المحليات.

وتناقش لجنة الأحزاب السياسية جميع القضايا الخاصة باللجنة، والتي تتخصص في قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها، و تشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب، والحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب.

فيما تناقش لجنة المحليات كافة قضاياها التى تتمثل في النظام الانتخابى المناسب فى ضوء المادة 180 من الدستور، شروط وإجراءات الترشح لعضوية المجالس المحلية، الحدان الأقصى والأدنى لأعداد أعضاء المجالس المحلية فى كل من المحافظة، والمركز، والمدينة، والحى، والقرية، مع العمل على ربطهما بأعداد السكان، كلما استطعنا ذلك، أدوات المجالس المحلية فى مساءلة رؤساء الوحدات المحلية (السؤال - طلب الإحاطة - الاستجواب وضوابط استخدامه)، شروط حل المجالس المحلية من جانب السلطة التنفيذية، التركيز على تعديل القانون الحالى فى الموضوعات السابقة(عدد المواد حوالى 23 مادة)، عدم الدخول فى اختصاصات المجالس المحلية، وكذلك التمويل المحلى، وتركهما للقانون الحالى، على أن تتم مناقشة ذلك فى القانون الشامل.

الأحزاب في مصر الحياة الاجتماعية القاهرة للمؤتمرات المجالس الشعبية المحلية قانون المجالس الشعبية المحلية قانون المجالس الشعبية ضمان الشفافية

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