قبل انطلاق الدراسة.. "شعبة الملابس": حماية المستهلك تتابع عن كثب مخالفات أسواق الزي المدرسي

مع قرب بداية العام الدراسي، اعتاد المصريون على شراء الملابس الجديدة لأبنائهم، إلا أن بعض أصحاب المحال التجارية يستغلون تلك المناسبات للتلاعب بالأسعار.

عضو غرفة شعبة الملابس: الأسعار المخفضة لا توجد إلا داخل المعارض

وأكدت سماح حسين هيكل، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية عن شعبة الملابس الجاهزة، إن الملابس وتحديدًا الملابس الخاصة بالمدارس متوفرة بغزارة داخل الأسواق.

وأشارت إلى أنه رغم وجود الكثير من المحال التجارية التي تعمل في مجال ملابس المدارس "اليونيفورم" غير أن الأسعار المخفضة لا توجد إلا في معارض أهلًا مدارس.

وأوضحت هيكل في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هناك حالة عامة من الرضا عن الأسعار والخامات الموجودة في السوق نظرًا لجودة الخامات والأسعار الغير المسبوقة.

وأكدت عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية عن شعبة الملابس الجاهزة، أنه لا يجوز إجبار أولياء الأمور على شراء الزي المدرسي أو الأدوات المدرسية من منفذ محدد، وإنما المواطنين بالخيار يقومون بشراء الأدوات المدرسية والملابس الخاصة بأطفالهم من الأماكن التي يرغبون فيها، ذلك لأن هناك بعض المدارس تقوم بتوجيه أولياء الأمور إلى التوجه لمنافذ بعينها دون غيرها، وتكون هذه المنافذ في كثير من الأحيان خارج قدرة رب الأسرة.

وأوضحت “هيكل” أنه على جميع المدارس الإعلان عن المواصفات الخاصة بها فيما يخص الزي المدرسي، هذه المواصفات التي يمكن توزيعها على جميع المنافذ تقوم بتنفيذ هذا الزي بأسعار وخامات مناسبة لرب الأسرة، الذي يقوم بشراء هذا الزي لأكثر من طفل، خاصة في الحالات التي تقوم فيها المدارس بتغير مواصفات الزي المدرسي أكثر من مرة.

وتابعت، أنه في حالة شعور المواطن بتعرضه للاستغلال سواء كان ذلك من قبل المدرسة التي ينتمي إليها الطالب، أو المحال التجارية ومنافذ البيع التي تقوم في بعض الأحيان باحتكار السلع والزي المدرسي، عليه الإبلاغ فورًا عن هذا المنفذ المخالف.

موضحة أن جهاز حماية المستهلك يقوم على الفور باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المحال التجارية المخالفة، فقد تمكن الجهاز خلال هذا العام من إثبات عدة مخالفات في سوق الزي المدرسي، وتعامل معها بالشكل الذي يعكس مصلحة المواطن في المقام الأول.