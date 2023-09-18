الإثنين 18 سبتمبر 2023
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مصر

بيان عاجل من القوات المسلحة بشأن استشهاد وإصابة 9 ضباط ومجندين فى العاشر من رمضان

جريدة الدستور

أعلنت القوات المسلحة المصرية، اليوم الإثنين، استشهاد وإصابة 9 من الضباط والدرجات الأخرى فى انقلاب إحدى الناقلات المحملة بالذخائر.

وقالت في بيان صحفي، إنه في إطار تنفيذ القوات المسلحة لأحد الأنشطة التدريبية المخططة وأثناء قيام إحدى الوحدات المختصة بالإمداد بالذخائر بمنطقة الروبيكى جنوب مدينة العاشر من رمضان، تعرضت إحدى الناقلات المحملة بالذخائر لحادث انقلاب مفاجئ، ما أدى إلى استشهاد وإصابة 9 من الضباط والدرجات الأخرى. 

وصرح العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، بأنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وتتقدم القوات المسلحة بخالص التعازى والمواساة لأسر الشهداء، وتتمنى للمصابين الشفاء العاجل.

القوات المسلحة حادث الروبيكي عاجل أخبار القوات المسلحة انقلاب مدينة العاشر من رمضان

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