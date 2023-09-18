مستشار شيخ الأزهر: التمسك بكتاب الله وتطبيق منهجه في حياتكم بالتعليم والتعلم

حرصت الدكتورة نهلة الصعيدي مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب على استقبال الفوج الأول في برنامج المعسكر الصيفي، الذي نظمه المركز برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر بمدينة البعوث بالعصافرة بمدينة الإسكندرية؛ لتحفيز وتكريم المتميزين من طلاب «مدرسة الإمام الطيب لحفظ القرآن الكريم وتجويده».

وخلال لقائها مع طلاب الفوج الأول استعرضت الدكتورة نهلة الصعيدي البرامج التعليمية والخدمات التي يقدمها المركز؛ لتلبية احتياجات الطلاب الوافدين، مؤكدة أن المركز يسعى جاهدا إلى صناعة نموذج قيادي قائم على أساس المعرفة والبحث العلمي والرسالة الإسلامية والقيم الإنسانية.

وقالت: إننا نسعى من خلال مدرسة الإمام الطيب إلى العناية بكتابة الله تعالى، حفظًا وتلاوة وإتقانًا، ونشره في ربوع العالم؛ ترسيخًا للدور الحضاري للأزهر الشريف في المحافظة على الريادة المصرية في حفظ القرآن الكريم ورعاية أهله، واكتشاف المواهب القرآنية وإبراز ما لديها من قدرات إبداعية.

كما أجرت الدكتورة نهلة الصعيدي حوارًا مفتوحًا مع الطلاب، واستمعت إلى أسئلتهم ومطالبهم، وأكدت عليهم ضرورة التمسك بكتاب الله وتطبيق منهجه في حياتهم بالتعليم والتعلم، وأن يجتهدوا في تعليم الناس أمور دينهم بشكل صحيح.

وفي نهاية اللقاء وجه الطلاب الشكر للدكتورة نهلة الصعيدي على حسن الاستقبال، وعلى تنظيم المعسكر الصيفي واصفين إياها بأنها أم حقيقية لكل الطلاب الوافدين؛ لما تقدمه لهم من دعم ورعاية.

عقد اختبارات لطلاب المعادلة وحداثة المؤهل

في سياق آخر، أعلن مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب أن الثلاثاء المقبل الموافق ٢٦ سبتمبر٢٠٢٣م، هو موعد عقد الاختبارات لطلاب حداثة المؤهل والمعادلة، وهي كالتالي:



١- الاختبارات التخصصية العلمية (الفيزياء / الكيمياء / الأحياء / الرياضيات) لطلاب حداثة ومعادلة المؤهل للالتحاق بالكليات العلمية بجامعة الأزهر.

٢- الاختبارات الشرعية والعربية (اللغة العربية والعلوم الشرعية) لطلاب حداثة ومعادلة المؤهل للالتحاق بالكليات الشرعية والعربية.

٣- عقد الاختبارات النظرية (التاريخ / الجغرافيا / اللغة الإنجليزية / اللغة الفرنسية) للالتحاق بالكليات النظرية بجامعة الأزهر.