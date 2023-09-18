الإثنين 18 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"التنسيقية" تشارك في فعاليات المؤتمر العالمي التاسع للبرلمانيين الشباب بفيتنام

وفد تنسيقية شباب
وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

شارك النائب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ضمن وفد مجلس النواب في زيارته الرسمية إلى دولة فيتنام لحضور فعاليات المؤتمر العالمي التاسع للبرلمانيين الشباب التابع للاتحاد البرلماني الدولي، والذي يعقد تحت عنوان "دور الشباب في تسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال التحول الرقمي والابتكار".

كما شارك في المؤتمر، فونج دينه هيو، رئيس الجمعية الوطنية لفيتنام، ودوارتي باتشيكو، رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، وشباب البرلمانيين من عشرات الدول حول العالم.

تفاصيل الجلسات 

وشهدت الجلسات نقاشات حول دور البرلمانيين الشباب في تعزيز الابتكار والمشاريع الناشئة كقوة دافعة للشمول والتنمية المستدامة.

 

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وفي سياق متصل، عقد الوفد البرلماني المصري لقاء مع نائب وزير التعليم والتدريب الفيتنامي لتبادل الخبرات بين البلدين، حيث تشير التقارير الدولية إلى أن التعليم في فيتنام شهد طفرة كبيرة في مجال العلوم والتكنولوجيا.

جذب الاستثمارات الأجنبية 


كما عقد الوفد لقاء آخر في وزارة الاستثمار لمناقشة السياسات المختلفة لجذب المستثمر الأجنبي وعرض فرص الاستثمار بمصر.

وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
النائب أحمد فتحي مجلس النواب تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين البرلماني الدولي دور الشباب التقارير

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