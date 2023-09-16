السبت 16 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

قرارات الرئيس الاقتصادية.. القوى السياسية: إجراءات تؤكد انحيازًا للمواطن فى ظل الأوضاع الصعبة

الرئيس السيسى
الرئيس السيسى

ثمّنت قيادات سياسية حزمة القرارات التى أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال افتتاحه عددًا من المشروعات التنموية بمحافظة بنى سويف.

وأشادت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالقرارات التى تعكس انحيازًا واضحًا من الرئيس عبدالفتاح السيسى للمواطن، فى ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التى يعيشها العالم أجمع، وتؤكد حرص الدولة على دعم المواطن وتخفيف الأعباء عن كاهله.

وأكدت التنسيقية أن هذه القرارات ستسهم فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية ومحدودية الدخل، كما توجهت بالشكر إلى الرئيس السيسى على اهتمام الدولة باتخاذ قرارات تستهدف تحسين الأوضاع والأحوال المعيشية للمواطنين، والحرص على توفير حياة كريمة لهم، رغم التحديات التى تواجهها الدولة.

ورحبت كتلة الحوار بالقرارات الأخيرة التى من شأنها تخفيف جزء من الأزمة الاقتصادية عن كاهل المواطنين، معربة عن تطلعها لإصدار المزيد من القرارات التى تدعم المصنعين والمصدرين والعاملين بالقطاع الخاص لمواجهة هذه الأزمة، وأن ترتبط أى سياسات إصلاحية بخطط ضرورية وعاجلة لدعم الإنتاج فى كل القطاعات. 

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