بعد زيارة الرئيس.. "عماد الدين حسين" يستعرض ملامح التنمية بمحافظات الصعيد

أعرب الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عن سعادته بالمشاركة في فعاليات افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، لعددٍ من المشروعات ببني سويف خاصًة منطقة “ببا”.

وأشار إلى أنه في المجال الطبي، شهدت محافظة بني سويف الانتهاء من إنشاء مستشفى إهناسيا التخصصي الذي جرى تشغيله تجريبيًا بعد تطويره ضمن خطة تطوير المستشفيات العامة والمركزية والنوعية.

التطوير في بني سويف

وأكد عماد الدين حسين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “السفيرة عزيزة”، المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، أن محافظة بني سويف شهدت الكثير من مظاهر التطوير والتنمية، حيث تم تطوير الممشى السياحي والكورنيش، كما توجد مشروعات تنموية تقدر تكلفتها بـ105 مليارات جنيه، وهناك مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ الذي يسهم في التدخل السريع عند حدوث الأزمات باستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة.

وتابع:" تعد جامعة بني سويف الأهلية أحد أهم المشروعات التعليمية بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، والتي جرى تشغيلها العام الماضي على مساحة 39 فدانا داخل مجمع الــ330 فدانا بشرق النيل".

مساعدة المواطن على المعيشة

واستطرد:" قرارات الرئيس السيسي تخفف جزءا من الأزمة التي يمر بها المواطن بتوقيت غاية في الأهمية، حيث هذه القرارت سوف تكون طوق النجاة للمصريين محدودي الدخل".