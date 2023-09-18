الإثنين 18 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

3 أشهر.. القابضة لكهرباء مصر تحدد ضوابط صرف أرباح العاملين

المهندس جابر الدسوقي
المهندس جابر الدسوقي

وافقت الشركة القابضة لكهرباء مصر على صرف 3 شهورعلى الراتب الأساسي للعاملين في الشركات التابعة لها من «النقل والإنتاج والتوزيع» أرباح سنوية بشكل مؤقت.

وكشف مصدر مسئول في الشركة القابضة لكهرباء مصر عن أنّ الشركة القابضة حددت ضوابط الصرف 3 أشهر من الراتب الاساسي بشكل مؤقت حتي انعقاد الجمعيات العمومية للشركات وتحديد الأرباح بداية من الاسبوع الأخير في شهر سبتمبر الجاري  للإعانة على احتياجات المدارس.

وأضاف المصدر في تصريح خاص لـ«الدستور»، أن الشركة القابضة خاطبت الشركات التابعة لها لبدء الصرف وقامت بعض شركات التوزيع في الصرف بداية من يوم الأربعاء الماضي في شركات التوزيع مثل شركة مصر الوسطي لتوزيع الكهرباء والتي تم  صرف ارباح العاملين بها  يوم الأربعاء الموافق 13/9/2023 .

وأكد مصدر بـ الشركة القابضة لكهرباء مصر، الانتهاء من وضع ضوابط صرف تعويضات المقاولين والمورّدين المتعاقدين مع الشركات التابعة لها، بسبب ارتفاع الأسعار العالمية بسبب الحرب "الروسية ـ الأوكرانية" وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

وأضاف المصدر، لـ"الدستور"، أن الشركة القابضة لكهرباء مصر طلبت من الشركات التابعة لها توحيد طريقة تطبيق معادلة ضبط الأسعار، لتتم طبقا لمتوسط أسعار الشهر السابق للتوريد الفعلي بعد مد مدة التوريد طبعا للعقد.

أشار إلى أن الضوابط التى أقرّتها الشركة القابضة لكهرباء مصر وتم تعميمها على شركات التوزيع التابعة لها؛ لدراسة صرف التعويضات للموردين المتأثرين بالقرارات عن الفترة من 21 مارس 2022 إلى 27 أكتوبر من نفس العام، كما أن الضوابط تتضمن ألا يزيد نسبة التعويض على 30% من قيمة أمر التوريد الصادرة للشركة.

وأكد أن الضوابط تنص على دراسة الحالات في مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخ استلام كل طلب على أن يكون الطلب مستوفي كافة الأوراق المطلوبة للتوريدات.

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3 أشهر.. القابضة لكهرباء مصر تحدد ضوابط صرف أرباح العاملين

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