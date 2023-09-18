"الغد": زيارة الرئيس السيسى للإمارات تتناول ملفات عربية وإقليمية

قال المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الإمارات ولقاءه بالشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، تأتي تأكيدًا على قوة العلاقات بين القاهرة وأبوظبي والتي وصلت لأوج قمتها وأهميتها في عهد الرئيس السيسي.

دعم الدولة العربية

وأعلن موسى مصطفى، في بيانه، أن دعم الدول العربية خاصة المغرب بعد أحداث الزلزال المدمر الأخير وكذلك ليبيا بعد الإعصار من محاور اللقاء، فضلًا عن أهم التطورات الإقليمية والعالمية الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة الطاحنة ومشاكل الغذاء والطاقة فكلها ملفات هامة ومؤثرة على أمن واستقرار الوطن العربي.

وأشار إلى أن الإمارات دولة محورية وهامة وهناك حالة حب وود بين الدولتين جعلت هناك ثقة كبرى أدت إلى أن الإمارات العربية أكبر مستثمر عربي في مصر، مؤكدًا ضرورة قوة واستقرار العلاقات بين الدولتين كإحدى ركائز الأمن القومي العربي.

تعزيز العلاقات الثنائية

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، توجه إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، في زيارة يلتقي خلالها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، فضلًا عن التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة.

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الزيارة تأتي في إطار خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية وما يربط بين الدولتين من علاقات تعاون وتنسيق على جميع الأصعدة.