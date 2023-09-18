مجدى البدوى: الرئيس السيسى قدم الكثير لعمال مصر على مدار 10 سنوات

قال مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إننا في الاتحاد ندعم ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة ونتمني أن يلبي دعوتنا، لاستكمال مسيرة التنمية التي عرفتها مصر على مدار 10 سنوات مضت، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي منذ توليه الحكم، حرك الحد الأدنى للأجور 6 مرات.

وأضاف البدوي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "اكسترانيوز"، أن الرئيس السيسي كان حريصًا على دعم العمال في مواجهة الغلاء وارتفاع الأسعار، إضافًة إلى اهتمامه بدعم العمالة غير المنتظمة، وإصراره علي أن يكون لهذه الفئة ساتر اجتماعي يُنظمه القانون.

اتحاد عمال مصر يؤيد ترشح السيسى لفترة رئاسية جديدة

وأوضح نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن القانون نص على أن كل من يحمل الجنسية المصرية لا بد أن يكون تحت مظلة قانون الأحوال الشخصية، وأن الدولة ستتحمل قيمة اشتراك غير القادرين وخلال فترة كورونا، وقدمت لهم الدعم وأيضًا إطلاق شهادات بنكية استثمارًا لهم.