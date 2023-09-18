"الليبية للإغاثة": مخزن استراتيجى فى درنة لمساعدة منكوبى الإعصار

قال الناطق باسم الهيئة الليبية للإغاثة محمد الورفلي، إن الهيئة تواصل جهودها لتقديم المساعدات الإنسانية بالتنسيق مع الهلال الأحمر الليبي والكشافة، مشيرًا إلى أن هناك غرفة عمل مشتركة لتجهيز سلات الغذاء وتوزيعها على سكان درنة والمناطق المنكوبة الأخرى شرق ليبيا.

جهود إغاثة ومساعدة لمنكوبى كارثة درنة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "منتصف النهار"، مع الإعلامية مروة فهمي على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المساعدات يتم توصيلها للمنازل مباشر داخل الأحياء والأزقة، وللمناطق الأخرى مثل البياضة والوردية، حرصًا على وصول المساعدات إلى مستحقيها.

ولفت إلى أنه تتم إحالة قوافل الخير التي تأتي إلى ليبيا إلى البلديات لتقوم بتوزيعها، كما تم تجهيز مخزن استراتيجي في مدينة درنة، لتنسيق الجهود الإنسانية.