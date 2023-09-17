هل هناك تخوف من أوبئة بعد إعصار دانيال؟.. الهلال الأحمر الليبي يُجيب

كشف توفيق شكري، المتحدث باسم الهلال الأحمر الليبي، عن آخر كواليس الأوضاع الانسانية في منطقة درنة الليبية بعد إعصار دانيال الذي خلف عدد كبير من الضحايا.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الأحد، إن الهلال الأحمر الليبي له دور فعال وموجود علي أرض الواقع منذ بداية الأزمة، بجانب جهات أخرى.

وأضاف أنه اليوم وصلت حاملة المروحيات المصرية الميسترال كي تساعد كمستشفي ميداني والتخفيف عن المراكز الصحية في ليبيا، لأن الكارثة أكبر من الجهات المحلية في ليبيا.

وأشار إلى أن هناك تخوف من أزمة صحية كبرى قد تنتج عن كارثة إعصار دانيال، ولكن لاتصل إلى مستوى الوباء بسبب تلوث المياه وعدم انتشال الجثامين بشكل كامل، مؤكداً أن انتشار أوبئة بسبب عدم انتشال الجثث معلومة خاطئة وهذه المعلومة صدرت عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية.