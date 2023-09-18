رسميًا.. "كاف"يوافق على زيادة جوائز كأس السوبر الإفريقى

وافقت اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، على زيادة بنسبة 130% للجوائز المالية الخاصة ببطولة كأس السوبر الإفريقي.

وحسبما ذكر «كاف» عبر موقعه الرسمي، فإن فريق اتحاد العاصمة الجزائري، المتوج مؤخرًا بلقب كأس السوبر الإفريقي، سيحصل على جائزة مالية قيمتها 500 ألف دولار أمريكي بعد الفوز على الأهلي خلال مباراة الجمعة التي أقيمت على ملعب (مدينة الملك فهد الرياضية) في الطائف بالمملكة العربية السعودية.

وأشار «كاف» في بيانه، إلى أن الفائز بكأس السوبر، كان يحصل من قبل على جائزة قدرها 200 ألف دولار أمريكي.

وأوضح الاتحاد القاري، أن وصيف النسخة الأخيرة، الأهلي سيحصل على جائزة قدرها 250 ألف دولار، بعدما كان يحصل في وقت سابق على 125 ألف دولار.

وأضاف أنه في عام 2022، بلغ إجمالي الجوائز المالية لكأس السوبر الإفريقي 325 ألف دولار أمريكي، قبل أن ترتفع إجمالي قيمة الجوائز في عام 2023، إلى 750 ألف دولار.

وأكد البيان، أن "هذه الزيادة، تتماشى مع التزام باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي، بزيادة الجوائز المالية في جميع مسابقاته لضمان أن تصبح أندية وفرق كرة القدم مكتفية ذاتيًا على المدى المتوسط إلى الطويل".

في العامين الماضيين، كان «كاف» قد قرر زيادة الجوائز المالية لجميع المسابقات، بما في ذلك دوري أبطال إفريقيا، وكأس الكونفيدرالية الإفريقية، ودوري أبطال إفريقيا للسيدات، وكأس الأمم الإفريقية، والتي جاءت على النحو التالي:

1- زيادة بنسبة 46% في الجوائز المالية: دوري أبطال إفريقيا وكأس الاتحاد الإفريقي

2- زيادة بنسبة 150% في بطولة كأس الأمم الإفريقية للسيدات

3- زيادة الجوائز المالية لكأس الأمم الإفريقية إلى 5 ملايين دولار

4- زيادة قيمة الجوائز المالية لبطولة كأس أمم إفريقيا للمحليين: 45%