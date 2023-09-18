الإثنين 18 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بينهم سيدة أجنبية.. إصابة 8 أشخاص جراء حادث سير بالسويس

حادث سير
حادث سير

أصيب 8 أشخاص بينهم سيدة أجنبية نتيجة حادث تصادم سيارة نقل بأخرى ميكروباص بطريق القطامية السخنة في السويس. 

وتلقت هيئة الإسعاف بالسويس، بلاغا من قائدي السيارات باصطدام سيارة ميكروباص بسيارة نقل نتج عن ذلك إصابات. 

ووجهت هيئة الإسعاف عدد من سيارات الإسعاف المجهزه لموقع البلاغ للتعامل مع المصابين وتقديم الاسعافات الاوليه ونقلهم لمستشفى السويس العام، فيما كلفت وكيلة صحة السويس الدكتورة أمل رشدي، مدير مستشفى السويس العام الدكتور محمد عبد الواهب برفع درجة الاستعداد فور تلقي الأخطار من الاسعاف. 

وصول المصابين 

واستقبل مستشفى السويس العام، الاثنين، 8 مصابين جراء حادث تصادم سيارة ملاكي مع سيارة نقل بطريق القطامية العين السخنه ، نتج عنه اصابة 8 حالات بينهم سيدة بولندية الجنسية

وتابعت د.أمل رشدي، وكيل وزارة الصحة بالسويس وصول المصابين للاطمئنان على جميع الحالات وتفقد الخدمات الطبية المقدمة للمرضي مع الدكتور محمد عبد الواهب مدير مستشفى السويس العام ومتابعة التعامل السريع مع الحالات من قبل الفريق الطبي بكافة التخصصات.

وجرى تسكين الحالات بالتخصصات المختلفة ووضعهم تحت الملاحظة بعد عمل الاشعات والفحوصات لحين تماثلهم للشفاء.

اجنبية تصادم سيارة نقل ميكروباص السويس السخنة

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