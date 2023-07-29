السبت 29 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 26 عاملا إثر انقلاب أتوبيس بطريق السويس السخنة

الاتوبيس
الاتوبيس


أصيب 26 عاملا نتيجة حادث انقلاب أتوبيس بطريق السويس السخنة أمام إحدى القرى السياحية.

 

واستقبل مستشفى السويس العام 26 شخصًا مصابين بإصابات مختلفة نقلتهم سيارات الإسعاف من موقع الحادث بطريق السويس السخنة.


وكانت هيئة الإسعاف بمحافظة السويس قد تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث انقلاب أتوبيس عمال بالقرب من إحدى القرى السياحية بمنطقة السخنة.

 

ووجه مدير هيئة إسعاف السويس 16 سيارة إسعاف للتعامل مع المصابين وتقديم الإسعافات الأولية ونقلهم لمستشفى السويس العام.

 

 وذكر مصدر طبي بمستشفى السويس العام، أن قسم الطوارئ استقبل  26  مصابا نقلتهم سيارات الإسعاف من موقع الحادث بطريق السويس السخنة.

 

وأضاف المصدر، أن المصابين جميعهم حالاتهم مستقرة، يعانون من إصابات مختلفة تراوحت ما بين اشتباه كسور عمود فقري وجروح متفرقة بالجسم الدرجة الأولى والثانية والثالثة.

​مصر​ السويس حوادث حادث اصابة

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