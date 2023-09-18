الإثنين 18 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

شمال سيناء: رئيس مدينة العريش يتابع تطهيرغرف تصريف الأمطار

تطهير الغرف
تطهير الغرف

أصدر اللواء أسامة أحمد عَفش، رئيس مركز ومدينة العريش بشمال سيناء اليوم، تعليمات بتكليف مدير الازمات بالإشراف على تطهير غرف تصريف الأمطار برفقه فريق عمل من المجلس للعمل علي تطهير غرف تصريف الأمطار والبدايه كانت شارع الجيش من عند كوبري الضاحيه حتي ميدان جامع النصر وتستمر الأعمال لحين الانتهاء من الأعمال وتجهيز الغرف لأي امطار بالعريش.

يأتي ذلك في إطار توجيهات محافظ شمال سيناء بشأن متابعه الأعمال بمدينة العريش والحرص علي مصلحة المواطنين وفي ظل التغيرات المناخيه خلال الفترة المقبله من فصل الشتاء .

كلف رئيس مدينة العريش مدير الإدارة الهندسية والعلاقات العامة وفريق العمل للإشراف على الأعمال لرد الشئ لأصله داخل منطقة خدمات الريسة وإعادة تأهيل شوارع الحي بداية من محيط السجل المدني وتستمر الأعمال لاستكمال باقي الحي.

كما تابع استمرار أعمال بناء أهالي توسعات الميناء محيط مدرسة أحمد صفوة حيث يجري عمليه بناء بيوت الاهالي علي قدم وساق وتيسير الأمور لهم لإيماءً لتوجيهات محافظ شمال سيناء لسرعة الانتهاء من بناء منازلهم.

تطهير الغرف

تطهير الغرف
تطهير الغرف
تطهير الغرف
تطهير الغرف
تطهير الغرف
تطهير الغرف
تطهير الغرف
تطهير الغرف
تطهير الغرف
تطهير الغرف
تطهير الغرف
تطهير الغرف
تطهير الغرف
تطهير الغرف
تطهير الغرف
تطهير الغرف
تطهير الغرف
تطهير الغرف
تطهير الغرف
تطهير الغرف
اللواء أسامة أحمد ع فش رئيس مركز ومدينة العريش محافظ شمال سيناء تطهير غرف تصريف الأمطار العريش التغيرات المناخية

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