الخميس 03 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس مدينة العريش يناقش جدول خطة الأزمات والطوارئ خلال الفترة الحالية

الاجتماع
الاجتماع

أصدر اللواء أسامة أحمد عَفش رئيس مركز ومدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، اليوم، تعليماته بتكليف سكرتير عام المجلس برئاسة اجتماع تنسيقي بحضور العلاقات العامة والإدارة الهندسية والموارد البشرية وإدارة الأزمات وتنمية القرية والشئون القانونية وشئون المجالس وإدارة الأمن، وذلك لمناقشة جدول الأعمال بمجلس مدينة العريش.

حيث تمت مناقشة خطة الإخلاء حال الكوارث مثل الزلازل والسيول والحرائق، نظرًا لارتفاع درجات الحرارة والتغيرات المناخية، التي تتعرض لها البلاد خلال الفترة الحالية، وذلك تنفيذا لتوجيهات دولة رئيس الوزراء.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء الدكتور محافظ شمال سيناء، بشأن متابعة الأعمال بمدينة العريش والحرص على مصلحة العاملين والسلامة والصحة المهنية.

كما تابع اللواء أسامة أحمد عَفش رئيس مركز ومدينة العريش، اليوم، تنفيذ عملية ترشيد الاستهلاك على مستوى مدينة العريش وتقليل حجم الأحمال وذلك بتقليل الإضاءة الخارجية بالشوارع، وذلك لنسبة الـ50% وكان قد تم الاجتماع التنسيقي برئاسة السكرتير العام للمجلس والإدارات المعنية بديوان عام المجلس ورؤساء مناطق الخدمات، وذلك للوقوف على تنفيذ خطة ترشيد الاستهلاك، والحرص على مصلحة المواطنين والمصلحة العامة وتنبه بإخطار أصحاب المحلات ودور العبادة والمصالح الحكومية على إنارة 50% داخل المحلات وعدم الإضاءة الخارجية، وتشغيل التكيف على 25% درجة على أن يتم التنبيه بصفة مستمرة وإعلان الأهالي، وذلك بتقرير يومي أو حسب الحالة مع تواجد لجنة لإدارة الأزمة مكونة من الإدارة الهندسية (تراخيص، إشغالات، الإنارة العامة، رؤساء مناطق الخدمات).

مدينة العريش محافظة شمال سيناء خطة الأزمات والطوارئ الإدارة الهندسيه والموارد البشريه جدول الأعمال

الأكثر قراءة

مشروع إسكان سور مجرى العيون.. "تحفة فنية" فى مصر القديمة بعد التطوير (صور)

قبل لقاء الليلة.. قرار صادم من فيفا بشأن عقوبة كهربا

تفاصيل تسمم هبة مجدى ونجلتها بسبب وجبة من مطعم شهير بالتجمع

إحالة مسؤولين بالمركزي للمحاسبات في أكبر قضية هجرة للأردن والنمسا وإيطاليا للجنايات

الأب قتل طفله بجرعة آيس.. والأم: ربنا يحرق قلبه

بلاغ للنائب العام ضد القائمين على صفحة "فيسبوك" تسىء للفنانين بينهم أحمد زكى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مصر واليونان مجددًا

لياو ليتشيانج

حشد التوافق ومواصلة التعاون فى بناء طريقى الحرير الأخضر والرقمى

ماجد حبته

صراع ثلاثى فى كوبا

خالد عكاشة

ما الذى يجرى فى الساحل الإفريقى؟

محاسن السنوسي

إفريقيا شركاء لا أجراء

مدحت بشاى

فى مئوية البطريرك 117

عبد الرحيم طايع

السوشيال ميديا التى صارت مخيفة!

د هند جاد

دكر سوشيالجى

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: المحاكم فى إسرائيل جزء من منظومة الاحتلال نفسه

"الخارجية الفلسطينية": إسرائيل تستغل غياب تطبيق حل الدولتين لضم الضفة الغربية

إصابة 97 فلسطينيًا برصاص الاحتلال الإسرائيلى