رئيس مدينة العريش يناقش جدول خطة الأزمات والطوارئ خلال الفترة الحالية

أصدر اللواء أسامة أحمد عَفش رئيس مركز ومدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، اليوم، تعليماته بتكليف سكرتير عام المجلس برئاسة اجتماع تنسيقي بحضور العلاقات العامة والإدارة الهندسية والموارد البشرية وإدارة الأزمات وتنمية القرية والشئون القانونية وشئون المجالس وإدارة الأمن، وذلك لمناقشة جدول الأعمال بمجلس مدينة العريش.

حيث تمت مناقشة خطة الإخلاء حال الكوارث مثل الزلازل والسيول والحرائق، نظرًا لارتفاع درجات الحرارة والتغيرات المناخية، التي تتعرض لها البلاد خلال الفترة الحالية، وذلك تنفيذا لتوجيهات دولة رئيس الوزراء.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء الدكتور محافظ شمال سيناء، بشأن متابعة الأعمال بمدينة العريش والحرص على مصلحة العاملين والسلامة والصحة المهنية.

كما تابع اللواء أسامة أحمد عَفش رئيس مركز ومدينة العريش، اليوم، تنفيذ عملية ترشيد الاستهلاك على مستوى مدينة العريش وتقليل حجم الأحمال وذلك بتقليل الإضاءة الخارجية بالشوارع، وذلك لنسبة الـ50% وكان قد تم الاجتماع التنسيقي برئاسة السكرتير العام للمجلس والإدارات المعنية بديوان عام المجلس ورؤساء مناطق الخدمات، وذلك للوقوف على تنفيذ خطة ترشيد الاستهلاك، والحرص على مصلحة المواطنين والمصلحة العامة وتنبه بإخطار أصحاب المحلات ودور العبادة والمصالح الحكومية على إنارة 50% داخل المحلات وعدم الإضاءة الخارجية، وتشغيل التكيف على 25% درجة على أن يتم التنبيه بصفة مستمرة وإعلان الأهالي، وذلك بتقرير يومي أو حسب الحالة مع تواجد لجنة لإدارة الأزمة مكونة من الإدارة الهندسية (تراخيص، إشغالات، الإنارة العامة، رؤساء مناطق الخدمات).