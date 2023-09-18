جسمك يحذرك من المشى بهذه العلامات.. اعرفيها

في حين أن ممارسة التمارين الرياضية أمر بالغ الأهمية للصحة الجيدة، فمن المهم الانتباه إلى إشارات الجسم أثناء ممارسة التمارين الرياضية، حيث إن الضغط بقوة قد يكون له عواقب وخيمة، حيث تعتبر التمارين المنتظمة وأسلوب الحياة النشط من العادات الصحية للقلب، لكن الإفراط في ممارسة التمارين الرياضية يمكن أن يكون ضارًا، فقد أدت الحالة الأخيرة لشاب فقد حياته بعد إصابته بنوبة قلبية في صالة الألعاب الرياضية إلى التركيز على الآثار الضارة للإفراط في ممارسة الرياضة.

وفقًا لموقع health، يقول الخبراء إذا كنت تشعر بالدوار، أو تعاني من ألم أو عدم راحة في الصدر، أو ضيق في التنفس، أو غثيان، أو تعب أو ضعف، فيجب عليك تجنب ممارسة رياضة الجري في ذلك اليوم لمنع خطر الإصابة بنوبة قلبية.

علامات تدل على أن جسمك يحذرك من ممارسة رياضة المشى

العلامات التي قد يحذرك جسمك من ضرب جهاز المشي بشدة وكيفية ممارسة الرياضة بأمان:

1. ألم فى الصدر أو عدم الراحة

واحدة من العلامات التحذيرية الأكثر أهمية هي ألم في الصدر أو عدم الراحة أثناء ممارسة الرياضة. في حين أن الإحساس الخفيف بالحرقان في الصدر يمكن أن يكون أمرًا طبيعيًا أثناء التمرين، إلا أن الألم الحاد أو الطويل يمكن أن يشير إلى وجود مشكلة. قد ينتشر هذا الألم إلى الذراعين أو الرقبة أو الفك أو الظهر، من الضروري عدم تجاهل أي إزعاج في الصدر، وطلب العناية الطبية الفورية إذا استمر.

2. ضيق فى التنفس

يعد الشعور بضيق التنفس أثناء ممارسة التمارين أمرًا شائعًا، خاصة إذا كنت تضغط على نفسك، ومع ذلك إذا كنت تعاني من ضيق شديد أو مفاجئ في التنفس فقد يكون ذلك علامة حمراء. قد يكون هذا بسبب مشكلة أساسية في القلب، لذا من المهم التوقف عن ممارسة الرياضة واستشارة أخصائي الرعاية الصحية.

3. الدوخة أو الدوار

إذا شعرت بالدوار أو الدوار أثناء استخدام جهاز المشي، فقد يشير ذلك إلى وجود مشاكل في ضغط الدم أو الدورة الدموية، لا ينبغي أن تؤخذ هذه الأعراض على محمل الجد، لأنها قد تسبق الإغماء أو السقوط، مما قد يؤدي إلى إصابات.

4. عدم انتظام ضربات القلب أو خفقانه

يمكن أن يكون عدم انتظام ضربات القلب مصدر قلق خطيرا أثناء ممارسة الرياضة. إذا شعرت بأن قلبك يتسارع أو يرفرف بشكل غير منتظم، فقد حان الوقت للتوقف وطلب الرعاية الطبية، يمكن أن تساعدك مراقبة معدل ضربات القلب أثناء التمرين على تحديد التشوهات.

5. الغثيان أو القىء

يمكن أن يكون الغثيان أو القيء الشديد أثناء التمرين علامة على الإرهاق، قد يؤدي ذلك إلى الجفاف واختلال توازن الإلكتروليتات، مما قد يشكل خطورة خاصة على قلبك. إذا كنت تعاني من الغثيان المستمر فمن الضروري الحصول على الراحة وإعادة الترطيب.

6. التعب الشديد

في حين أنه من الطبيعي أن تشعر بالتعب بعد جلسة المشي الصعبة، فإن الشعور بالتعب الشديد أو الضعف أثناء التمرين يمكن أن يكون علامة تحذير، قد يشير هذا إلى وجود مشاكل في قدرة قلبك على ضخ الدم بفاعلية.

7. العرق البارد

قد يشير التعرق البارد المفاجئ، خاصة عندما يكون مصحوبًا بأعراض أخرى مثل ألم في الصدر أو ضيق في التنفس، إلى وجود مشكلة متعلقة بالقلب، لا تتجاهل هذه الأعراض، اطلب المساعدة الطبية على الفور.

8. الألم أو عدم الراحة فى أجزاء أخرى من الجسم

وبصرف النظر عن ألم الصدر، فإن أي ألم أو إزعاج غير عادي في ذراعيك أو رقبتك أو فكك أو ظهرك أثناء التمرين يجب أن يؤخذ على محمل الجد. قد تكون هذه الأعراض في بعض الأحيان مؤشرا على وجود مشاكل في القلب ويجب عدم تجاهلها.