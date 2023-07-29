السبت 29 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

بين التغذية والترطيب.. كيف تحافظ على توازن السوائل داخل جسمك؟

ماء
ماء

تعد التغذية السليمة والترطيب الجيد من أهم العوامل التي يجب الانتباه إليها خلال فصل الصيف وخاصة أوقات الطقس الحار، ففي هذه الفترة تزداد درجات الحرارة وتتعرض أجسامنا لموجة حر شديدة، مما يؤثر على صحتنا وقدرتنا على القيام بأنشطتنا اليومية بشكل طبيعي. 

لذا، يجب اتخاذ إجراءات للحفاظ على توازن جيد للسوائل في جسم الإنسان من أجل الحفاظ على الصحة والعافية، ففي السطور التالية يستعرض الخبراء بموقع"medlineplus" الطبي الكمية المناسبة من الماء والأطعمة الغنية بالماء التي يجب تناولها في فصل الصيف الحار.

التغذية والترطيب بموجة الحر

يعتبر الماء هو العنصر الأهم في توفير الترطيب لجسم الإنسان، وخاصة في فصل الصيف الحار، فبالإضافة إلى تناول كمية كافية من الماء يوميًا، فهناك أطعمة غنية بالماء يمكن تناولها للمساهمة في تحقيق الترطيب الجيد.

يفضل تناول 8 إلى 10 أكواب ماء يوميًا خلال فصل الصيف، حيث يمكن تقسيم هذه الكمية على مدار اليوم لضمان استمرار الترطيب ومنع الجفاف، ومن النصائح الهامة هي شرب كوب ماء فور الاستيقاظ وأخر قبل النوم.

تعد العصائر الطبيعية من المصادر المثالية لترطيب الجسم في فصل الصيف، تتمثل أفضل العصائر هي العصير الطبيعي المصنوع من الفواكه الطازجة والخضروات مثل البرتقال والبطيخ والخيار والليمون، ويمكن إضافة بعض الثلج للحصول على تأثير تبريد إضافي.

تعتبر الفواكه والخضروات بمثابة "أطعمة مائية"، إذ تحتوي على نسبة عالية من الماء بالإضافة إلى العديد من العناصر الغذائية المهمة، ومن الفواكه الغنية بالماء يمكن تناول البطيخ والبرتقال والشمام والتفاح والعنب، أما من الخضروات، فيمكن تناول الخيار والطماطم والخس والبطاطس والكوسا.

كما تعد الشوربات والسلطات خيارًا ممتازًا لتناول السوائل وترطيب الجسم، حيث يفضل اختيار الشوربات الخفيفة والمنعشة مثل شوربة الطماطم وشوربة الخضروات، أما السلطات، فيمكن تحضير سلطة الطماطم وسلطة الفواكه المشكلة وغيرها.

يمكن شرب الشاي الأخضر والمشروبات العشبية كوسيلة أخرى لترطيب الجسم في فصل الصيف الحار، حيث يحتوي الشاي الأخضر على مضادات أكسدة قوية ويعزز الهضم، بينما تحتوي المشروبات العشبية على خصائص منعشة ومهدئة للجسم.

التغذية السليمة الترطيب الجيد الطقس الحار فصل الصيف التغذية والترطيب بموجة الحر العصائر الطبيعية

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