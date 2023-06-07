فرصة لحياة أفضل.. كيف تعتني بلياقة جسمك في سن الأربعينيات؟

تزداد أهمية العناية بصحتك مع دخولك في سن الأربعينيات من العمر؛ لأن هذا عقد محوري حيث يمكن أن تؤثر التدابير الوقائية وخيارات نمط الحياة بشكل كبير على صحتك العامة.

ويعد الحفاظ على نظام غذائي متوازن غني بالأطعمة الغنية بالمغذيات أمرًا ضروريًا لتزويد جسمك بالطاقة اللازمة ومكافحة المشكلات الصحية المرتبطة بالعمر.

لذلك يقدم “الدستور” في التقرير التالي كيفية الحفاظ على اللياقة البدنية في سن الأربعين حسب صحيفة Hindustan times.

وقالت الصحيفة في تقريرها يصبح التمرين المنتظم أكثر أهمية؛ لأنه يساعد في الحفاظ على كتلة العضلات وتقوية العظام وتعزيز صحة القلب والأوعية الدموية، إضافة إلى ذلك، فإن الاهتمام بصحتك العقلية وإدارة الإجهاد أمر ضروري.

ويمكن تحقيق ذلك من خلال تقنيات الاسترخاء وممارسة اليقظة وطلب الدعم عند الحاجة وتعد الفحوصات المنتظمة لحالات مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري وأنواع معينة من السرطان أمرًا حيويًا أيضًا إلى جانب إعطاء الأولوية للنوم والبقاء رطبًا وتجنب الإفراط في التدخين وهي عوامل رئيسية للحفاظ على الصحة المثالية في سن الأربعينيات من العمر.

يقول الدكتور تارون ساهني، استشاري أول، الطب الباطني في مستشفيات بريطانيا:"إن العناية بصحتك في الأربعينيات من العمر أمر بالغ الأهمية للتخفيف من المخاطر الصحية وضمان حياة صحية ومرضية للنفس في هذه المرحلة، تصبح العديد من المخاطر الصحية أكثر انتشارًا.

وتتصدر أمراض القلب دائما القائمة، حيث تزداد المخاطر مع تقدم العمر بسبب عوامل مثل ارتفاع ضغط الدم ومستويات الكوليسترول والسمنة ونمط الحياة غير المستقر.

ويصبح مرض السكري من النوع الثاني أيضًا أكثر شيوعًا في سن الأربعينيات خاصة مع وجود تاريخ عائلي أو عادات خاطئة مثل قلة الحركة.

وتتزايد مخاطر الإصابة بالسرطان ، بما في ذلك سرطان الثدي والقولون والمستقيم وسرطان البروستاتا ، مع تقدم العمر ، لذا يستلزم إجراء فحوصات منتظمة واتباع نمط حياة صحي".

أضاف: "قد تنشأ مشكلات الصحة العقلية مثل القلق والاكتئاب بسبب زيادة التوتر وتغيرات الحياة، لذلك يجب منح الأولوية للتمرين المنتظم بمزيج من الأنشطة الهوائية وتمارين القوة وتمارين المرونة.

واتباع نظام غذائي متوازن يتكون من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون والدهون الصحية مع الحد من الأطعمة المصنعة والدهون المشبعة.

والقيام بجدولة الفحوصات الطبية الروتينية، واتباع إرشادات الفحص ، والتحكم في التوتر من خلال تقنيات مثل التأمل وإعطاء الأولوية للنوم الكافي وتجنب السلوكيات المحفوفة بالمخاطر مثل التدخين من خلال معالجة هذه المخاطر واعتماد نهج استباقي للصحة ، و يمكن تعزيز الرفاهية العامة والاستمتاع بحياة صحي في سن الأربعينيات وما بعده".

واستكمل: "أنه عندما يبلغ الشخص سن الأربعين ، فإنه يتوقف عن الاهتمام بصحته ويتوقف أيضًا عن تقييم ما يريده في حياته كما أوصى ببعض النصائح حول كيفية العناية بالصحة في الأربعينيات".

ممارسة التمارين الرياضية:

يجب ممارسة التمارين الرياضية حتى لو كانت رياضة المشي، خذ فترات راحة قصيرة من عملك وقم بالوقوف وممارسة تمارين الإطالة أو المشي، قم أيضًا بتمارين ثابتة في الصالات الرياضية، مثل تمارين الأثقال لتحسين قوة العضلات.

تناول المزيد من الأطعمة الصحية:

يجب تجنب تناول الوجبات السريعة والأكل في الخارج ومحاولة العثور على بدائل، مثل الفاكهة المجففة أو طبخ طعام صحي في المنزل وتناوله في الخارج.

الحفاظ على السلوك الإيجابي:

يجب على المرء دائمًا مراجعة أهدافه وكيف يقضي وقت فراغه، وهذا سيساعدك على أن تصبح أكثر تعمدًا وانخراطًا في الحياة اليومية وتكون قادرًا على تلبية طموحاتك طويلة الأجل والحفاظ على السلوك الإيجابي لأنه مفيد للقلب والروح.

أخذ قسط كاف من النوم:

يحتاج الجسم من ٨ - ٩ ساعات من النوم كل ليلة، ويجب تجنب استخدام الأجهزة الإلكترونية قبل النوم بساعتين وأخذ الهاتف للنوم ومحاولة النوم دائمًا في وقت محدد.

الرعاية الصحية الوقائية:

يعني بلوغ سن الأربعين عادةً اتخاذ خطوات استباقية نحو الحفاظ على صحتك لذلك قم بزيارة الطبيب كل ٦ شهور، لإجراء فحص طبي شامل.

شرب المزيد من السوائل:

يتكون من 3 أرباع الجسم من السوائل وكلما كان ترطيبا أفضل كان مظهر بشرتنا أفضل وصحتها احسن.

رياضات التأمل واليوجا:

خذ وقتًا مستقطعًا من روتينك اليومي للتأمل لأنه سيساعدك على فهم حالتك الذهنية كما أنه يساعد في الحصول على السلام النفسي والتوجيه من أجل أفضل مسار يمكن اتخاذه في المستقبل.