أبرزها الاستحمام.. نصائح لتبريد جسمك في درجات الحرارة المرتفعة

يمكن أن تكون أشهر الصيف مروعة للغاية بالنسبة لمعظم الناسP لأنهم يخشون أيام أشعة الشمس الطويلة والقاسية التي لا نهاية لها وفي تلك الأيام نعاني من ارتفاع شديد في درجات الحرارة بشكل غير مسبوق والأمر يستلزم اتخاذ الإجراءات الفورية لحماية نفسك.

الماء والسوائل الباردة: استهلاك كميات كبيرة من الماء على فترات منتظمة يمكن أن يحافظ على رطوبة جسمك وبرودته، يمكن أن يساعد شرب السوائل الباردة المعتدلة مثل الماء أو ماء جوز الهند أو عصير الليمون في تقليل درجة حرارة الجسم عن طريق تبريد الجسم داخليًا، كما أن تناول السوائل بانتظام سيمنع الجفاف، وهو سبب رئيسي لزيادة حرارة الجسم.

الاستحمام وحمامات القدم الباردة يمكن أن يساعدك الاستحمام على الشعور بالانتعاش والبرودة، عندما لا يكون من الممكن الاستحمام عدة مرات فإن مجرد غمر قدميك في الماء لبعض الوقت يمكن أن يمنحك شعورًا بالراحة والهدوء.

تجنّب الأطعمة الحارة: العديد من التوابل والخضروات تسبب الحرارة مثل الزنجبيل والثوم والفلفل والبصل وبذور الخردل، الأطعمة الغنية بالتوابل تجعل الجسم يسخن ونتيجة لذلك، قد تسبب الكثير من المشاكل المرتبطة بالحرارة إلى جانب أمراض المعدة، التزم بالمشروبات الباردة أو الأطعمة الخفيفة خلال فصل الصيف.

تجنب الأطعمة المقلية: يؤدي الاستهلاك المفرط للزيوت إلى زيادة حرارة الجسم، لذلك تجنب تناول الكثير من الأطعمة المقلية، التزم بالأطعمة الصحية مثل الفواكه الموسمية والبقول والخضروات، يمكن أن تكون بعض الوصفات المسلوقة أو المشوية أو المطهوة على البخار خفيفة على بطنك خلال فصل الصيف.

الملح: ينصح الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع درجة حرارة الجسم باتباع نظام غذائي منخفض الصوديوم للحفاظ على درجة حرارة الجسم، يخلق الصوديوم ضغطًا عاليًا في الجسم بشكل فعال، مما قد يساعد في رفع درجة حرارة الجسم والتأثير على نظامك.