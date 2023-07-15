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السبت 15 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة.. كيف ترطب جسمك بالأطعمة والمشروبات؟

الأطعمه والمشروبات
الأطعمه والمشروبات

بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، يبحث الكثير من المواطنين عن طرق يمكن اتباعها لترطيب الجسم من خلال الأطعمة والمشروبات خلال فصل الصيف.

وتستطيع الآن الحفاظ على ترطيب جسمك من خلال مشروبات طبيعية وأطعمة تمد جسمك بالطاقة وحمايته من الجفاف، ونرصد لكم خلال السطور التالية أبرز الأطعمة والمشروبات التي تعمل على ترطيب جسمك، وفقًا لموقع "health".

كيف ترطب جسمك بالأطعمة والمشروبات مع ارتفاع درجات الحرارة؟

تستطيع تتبع السطور التالية للحصول على أطعمة ومشروبات تساعدك على التصدي للأجواء الصيفية حفاظاً على صحتك من الجفاف بسبب تغيرات الطقس وإليكم التفاصيل:

مشروبات تساعد على التصدي للجفاف

1 - يجب الاهتمام أكثر بشرب الكثير من الماء يوميًا بالكمية المناسبة التي يحتاجها جسمك.

2 - يمكنك تحضير بعض أنواع العصائر الطبيعية في المنزل للحصول على الترطيب المناسب لجسمك مثل: "عصير الموز باللبن- عصير الأفوكادو بالمكسرات- عصير الزبادي بالعسل الطبيعي- عصير الجوافة"، كل هذه العصائر تمدك بالطاقة أثناء اليوم.

3- يجب الاهتمام أكثر بتناول الخضروات الطازجة أو السلطة التي تحتوي على الخيار والفلفل الألوان والطماطم والجزر وشرائح من البصل.

أطعمة تهمك لتمدك بالطاقة في فصل الصيف

1 - المكسرات 

تحتوي المكسرات على الألياف والبروتينات التي يحتاجها الجسم، وأيضاً بها فيتامين الحديد والزنك والبوتاسيوم التي تعمل على تقوية المناعة حتى لا تتأثر سريعًا بالإنفلونزا.

2 - البيض 

يحتوي البيض على البروتينات التي يحتاجها الجسم لتمده بالطاقة اللازمة لاحتوائه على بالـ"ثيامين" الذي يحول الكربوهيدرات إلى طاقة.

3 - السبانخ

تعتبر السبانخ من ضمن المأكولات المهمة التي تحتوي على الحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم، مما يكسب الجسم بالطاقة اللازمة.

4 - الأسماك واللحوم الحمراء

يجب أن يكون على طاولة الطعام طبق رئيسي يحتوي على الأسماك أو اللحوم الحمراء للحفاظ على المناعة وقوة الجسم وتزويده بالطاقة.

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