الإثنين 18 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

علي العدوي: نسعى لتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة بـ"تجارية الإسماعيلية"

علي العدوي
علي العدوي

قال علي العدوي عضو مجلس إدارة  الغرفة التجارية بالإسماعيلية، إن مجلس الإدارة برئاسة أكرم الشافعي وأمين صندوق مساعد اتحاد الغرف التجارية، حريص على تنفيذ توجيهات الدولة نحو تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة سواء في النشاط الصناعي أو الزراعي في ظل الأزمة الاقتصادية التي تواجهها دول العالم، وارتفاع سعر الدولار.

العدوي: الدولة تتجه إلى توفير منتج محلي الصنع بديل للمستورد

وأضاف العدوي، أنه وفقا لتوجيهات القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تتجه الدولة المصرية إلى توفير منتج محلي الصنع بديل للمنتج المستورد، بالإضافة إلى الاستفادة من ثروات مصر من المواد الخام و المنتجات الزراعية بتحويلها لمنتجات صناعية وإضافة قيمة مضافة للمنتج بدل من تصديره في صورته الأولية.

كما أشار عضو مجلس الإدارة، إلى الاهتمام بالزراعة وتوفير سعر عادل يلبي احتياجات المزارع ويحقق له أرباح عادلة، لافتا إلى أن الزراعة أقوى الأدوات لمحاربة الفقر وبناء دولة قوية مكتفية ذاتيا.

واختتم علي العدوي، مؤكدا السعي لتوسيع مساحة الرقعة الزراعية حسب متطلبات الدولة من المحاصيل لتقليل كمية المستورد وتحقيق ثبات نسبي في الأسعار.

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