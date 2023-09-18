نجحت أجهزة الأمن في ضبط (عامل وسائق - مقيمان بمحافظة الجيزة) بدائرة قسم شرطة الشروق وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام)، وضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة السلام أول، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين).

ضبط هيروين وحشيش في حملات أمنية بالقاهرة

وأسفرت الجهود عن ضبط (عاطلين "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة السلام أول .. وبحوزتهما (كمية من مخدر الإستروكس وزنت 1 كيلو جرام)، وضبط (عاطلين – لأحدهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة المرج.. وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 5,500 كيلو جرام) بمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط هارب من الإعدام في حملات أمنية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى ضبط وملاحقة المحكوم عليهم الهاربين فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر من ضبط (ميكانيكى - مقيم بمحافظة كفرالشيخ) محكوم عليه فى عدد 3 قضايا أحدهم حكم "بالإعدام" وكذا 3 سنوات، وذلك حال تواجده بدائرة قسم شرطة الشلاتين، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط سيدة ديلر بحوزتها مخدر الحشيش في الغربية في حملة أمنية

نجحت أجهزة الأمن في ضبط سيدة بالغربية وبحوزتها كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة.

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الغربية من ضبط (سيدة - مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان طنطا) ، وبحوزتها (كمية لمخدر الحشيش وزنت 6 كيلو جرام)، وبمواجهتها اعترفت بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الاتجار.