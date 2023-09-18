الإثنين 18 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بداية الدراسة| نصائح هانى الناظر لحماية الأطفال من الأمراض

هاني الناظر
هاني الناظر

قال الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، إن هناك مجموعة من الأمراض الفيروسية والفطرية والبكتيرية، لأن تلك الفترة أصعب وقت في السنة، لأن درجات الحرارة مناسبة للفيروس وتساعد على انتشارها. 

وشدد الناظر، خلال لقائه عبر قناة TeN، اليوم، على ضرورة الحفاظ على قواعد النظافة العامة، ويكون مع الطفل طعامه الخاص به وعدم مشاركة الطعام أو أدوات الطعام والشرب مع الأطفال الآخرين، وضرورة وجود مناديل ورقية بشكل مستمر مع الطفل، والتحذير من التلامس والاحتكاك مع الأطفال.

حشرة الشعر تنتقل بين الأطفال بشكل كبير

وأضاف استشاري الأمراض الجلدية أن حشرة الشعر تنتقل بين الأطفال بشكل كبير ولا تفرق بين الفقير والغني، وتنتقل بسهولة، مؤكدًا ضرورة استحمام الطفل يوميا حتى في الشتاء، أو يوم بعد يوم، ويكون الاستحمام مساءً قبل النوم وليس صباحا حتى لا يصاب بنزلات البرد، وعدم المبالغة في استخدام المنظفات واستخدام الكحول والمعقمات للأطفال ما قد يسبب الإكزيما وإصابة الأنسجة.

وأشار استشاري الأمراض الجلدية إلى أن الماء والصابون كافيان لنظافة اليد فور دخول الطفل للمنزل وقبل الأكل وبعد الأكل، منوهًا بأن علاج القشرة عبارة عن فنجان خل على ماء دافئ ويترك على الشعر ثم غسله، والحرص على دهان فروة الرأس بالشامبو ثم غسله بالماء، وذلك يوم بعد يوم حتى يتم التخلص من القشرة. 

ونصح استشاري الأمراض الجلدية باستخدام زيت الروزماري أو إكليل الجبل، ويتم تدليك فروة الرأس به مساءً ويترك حتى الصباح ويتم غسله صباحا، وزيت اللوز الحلو للتقصف أو هيشان الشعر ويستخدم أيضا للبشرة.

حماية الأطفال من الأمراض بداية العام الدراسي الجديد بداية العام الدراسى الجديد الأطفال الدكتور هاني الناظر هاني الناظر الأمراض

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