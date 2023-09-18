مقابل 6 مليارات دولار.. تفاصيل صفقة تبادل السجناء بين الولايات المتحدة وإيران

توصلت واشنطن وطهران إلى اتفاق بوساطة قطرية بموجبه يتم تبادل 5 سجناء إيرانيين محتجزون في سجون أمريكية، كما سيتم الافراج عن خمس سجناء أمريكيين محتجزين لدى إيران مع الإفراج عن أموال ايرانية مجمدة من قبل الولايات المتحدة بقيمة 6 مليار دولار.

تفاصيل صفقة واشنطن وطهران بشأن تبادل السجناء

وسلطت وسائل الإعلام الأمريكية الضوء على تفاصيل الصفقة حيث سيتم تبادل السجناء بوساطة قطرية، مع إفراج الإدارة الأمريكية عن 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة لديها على أن يتم تسليم الأموال الإيرانية لقطر.

كواليس الصفقة بين إيران والولايات المتحدة

ووفقا لما نقلته الشبكة الأمريكية" ايه بي سي" فان الاتفاق تم توقيعه في الشهر الماضي وتحديدا يوم 10 أغسطس، بعد عام من المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن، على أن يتم الإفراج عن 6 مليارات دولار تابعة لإيران وسيتم تحويلها للبنوك القطرية ثم تحويلها لصالح إيران.

وحصلت إيران على هذه الأموال جراء بيعها للنفط إلى كوريا الجنوبية لكن جمدتها واشنطن، ووفق الاتفاق بين أمريكا وإيران لن تحصل الأخيرة على الأموال مباشرة لكن الأموال سيتم إيداعها في بنوك قطر|، ولا يمكن استخدامها إلا من قبل أطراف ثالثة لشراء سلع مثل الغذاء والدواء.

السجناء كلمة السر في اتفاق إيران وواشنطن

كان السجناءكلمة السر الأبرز في اتمام الاتفاق، خاصة المحتجزين الامريكيين في سجن إيفين الإيراني سيء السمعة، سيتم إطلاق سراحهم على أن يتم تحرير السجناء الإيرانيين المحتجزين لدى الولايات المتحدة بتهم انتهاك العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران.

وفي تفاصيل الإفراج كشفت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أن السجناء الايرانيين هم أربعة رجال وامرأة ويحملون جوازات سفر إيرانية، سيصعدوا على متن طائرة بمجرد التأكد من وصول أموال إيرانية بقيمة 6 مليارات دولار إلى البنوك في الدوحة.

ومن بين الأمريكيين المحتجزين في سجن إيفين الإيراني، سياماك نامازي البالغ من العمر 51 عامًا؛ ورجل الأعمال عماد شرقي، 59 عاماً؛ وعالم البيئة مراد طهباز البالغ من العمر 67 عامًا، والذي يحمل أيضًا الجنسية البريطانية.

إيران من جهتها كشفت عبر لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني الإفراج عن خمسة مواطنين مسجونين في الولايات المتحدة، مقابل خمسة أمريكيين فقط كانت تحتجزهم ايران وتم نقلهم قبل أسابيع من السجن إلى الإقامة الجبرية تمهيدا لاتمام الاتفاق.

وبشان تفاصيل السجناء الإيرانيين، أوضح “كنعاني” أن من بين مواطني طهران الخمسة سيعود اثنان فقط إلى إيران وآخر سيذهب الى بلد ثالث بسبب وجود عائلته فيه دون تحديد وجهته لكن سيبقى اثنان في الولايات المتحدة.