فى ذكرى وفاة مهسا أميني.. تفاصيل العقوبات الأمريكية والبريطانية على إيران

فرضت الولايات المتحدة وبريطانيا، اليوم الجمعة، عقوبات على إيران عشية الذكرى السنوية الأولى لوفاة المرأة الإيرانية الكردية، مهسا أميني، أثناء احتجازها من قبل "شرطة الأخلاق" الإيرانية، وهو الأمر الذي أثار أشهراً من الاحتجاجات التي واجهت في كثير من الأحيان حملة قمع.

ووفقا لصحيفة الجارديان البريطانية، فقد توفيت أميني، 22 عاماً، في 16 سبتمبر من العام الماضي بعد اعتقالها بتهمة انتهاك قواعد اللباس الإلزامية في إيران.

وأثارت وفاتها احتجاجات كثي في البلاد، وكانت بمثابة أكبر عرض للسلطات الإيرانية منذ سنوات.

وانتشرت قوات الأمن الإيرانية في مسقط رأسها تحسبا للاضطرابات في نهاية هذا الأسبوع.

جولات متعددة من العقوبات ضد إيران



وأعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا، إلى جانب الاتحاد الأوروبي، عن جولات متعددة من العقوبات ضد إيران، مشيرة إلى حملة القمع واسعة النطاق في كثير من الأحيان ضد الاحتجاجات بعد وفاة أميني.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني، إن "وفاة مهسا المأساوية التي لا معنى لها أثناء احتجاز ما يسمى بـ "شرطة الأخلاق" الإيرانية، أثارت مظاهرات في جميع أنحاء إيران قوبلت بعنف لا يوصف، واعتقالات جماعية، وتعطيل منهجي للإنترنت، ورقابة من قبل النظام الإيراني".

وأضاف: "سنواصل اتخاذ الإجراءات المناسبة، إلى جانب شركائنا الدوليين، لمحاسبة أولئك الذين يقمعون ممارسة الإيرانيين لحقوق الإنسان"، مضيفًا أن كندا وأستراليا وشركاء آخرين فرضوا أيضًا عقوبات هذا الأسبوع.



وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان منفصل، إنها فرضت عقوبات على أكثر من عشرين شخصا وكيانا قالت إنهم مرتبطون بقمع إيران العنيف للاحتجاجات بعد وفاة أميني، وقمعها للأصوات المعارضة، والقيود على الوصول إلى الإنترنت.

وقالت الوزارة إن الإجراء يستهدف 29 شخصًا ومجموعة، من بينهم 18 عضوًا رئيسيًا في الحرس الثوري الإسلامي وقوات إنفاذ القانون الإيرانية، بالإضافة إلى رئيس منظمة السجون الإيرانية.

كما أنها تستهدف المسؤولين المرتبطين بحصار الإنترنت الذي تفرضه إيران والعديد من وسائل الإعلام.