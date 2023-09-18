الإثنين 18 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التضامن" تدعم 485 ألف طالب لمنع تسربهم من التعليم

طلاب
طلاب

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي مناهضة عمل الأطفال من خلال توفير برامج التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية، ومنح تكافؤ الفرص التعليمية التي توفرها الوزارة، حيث تم دعم ما يقرب من 485 ألف طالب في المراحل المدرسية المختلفة لحمايتهم من التسرب من التعليم بسبب الفقر، من خلال دفع مصروفاتهم الدراسية وتقديم المساعدات الاجتماعية لأسرهم لتجنب اندفاعهم نحو سوق العمل.

وأكدت الوزارة أنه تم توفير 670 منحة دراسية للمتفوقين من الأسر الأولى بالرعاية خلال العام الجارى، كما يتم تدريب الأطفال مهنياً في سن العمل القانونية من خلال 71 مركزًا للتكوين المهني على مستوى الجمهورية.

مراكز التكوين المهنى

تهتم مراكز التكوين المهني باكتشاف وتنمية قدرات المواطنين المهنية، خاصة المتسربين والمتخلفين عن التعليم الأساسي، وتزويدهم بالحد الأدنى من التعليم العام وربطه بالناحية المهنية، كما تقدم هذه المراكز خدمات تدريب الأطفال مهنياً وفي سن العمل القانونية، فيقوم المركز بالتدريب والتعليم للفئات المتسربة من التعليم الإلزامى من فتيات وبنين، على الحرف والمهن المختلفة.

برعاية وحدة الصم .. وزارة التضامن تطلق حملة "عشان ولادكم.. احسبوها صح"

وأطلقت وزارة التضامن الاجتماعي حملة بعنوان "علشان ولادكم.. احسبوها صح"، وذلك في إطار خطة الوزارة لرفع الوعي لدى الفئات الأولى بالرعاية بالعواقب والتداعيات الناجمة عن بعض الممارسات الخاطئة التي تؤثر على أعمال التنمية التي تسعى الدولة لتحقيقها.

وتهدف الحملة إلى دعم قضايا التنمية الداعمة لحقوق الأسر الأولى بالرعاية لحمايتهم من المظاهر الاجتماعية التي تجعل تلك الفئات أسيرة للفقر بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

مشروطية التعليم والصحة

وأكدت وزارة التضامن أنه من ضمن الشروط متابعة الأم أثناء الحمل وبعد الولادة، كما تم وضع مشروطية خاصة بالتعليم، وتتمثل في شرط تسجيل الأطفال في المدارس، والحضور اليومي في المدرسة بنسبة 80% على الأقل من إجمالي أيام الدراسة.

وزارة التضامن تكافؤ الفرص التعليمية التمكين الاقتصادي المراحل المدرسية الأسر الأولى بالرعاية الوعي مشروطية التعليم

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