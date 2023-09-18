الإثنين 18 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ترخيص 18 مشروعًا زراعيًا وتطهير 6 كم من المساقي بالمنوفية

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية بوضع خطة متكاملة لتطهير الترع والمجارى المائية والمساقى الخصوصية بكافة أرجاء مراكز ومدن وقرى المحافظة، لتقليل الفاقد من المياه والحفاظ على البيئة والحد من انتشار الأمراض والفيروسات حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

الانتهاء من تطهير  اذيد من 6كيلوا مساقي خصوصية 


وأشار المهندس محمد التركاوي، وكيل وزارة الزراعة، إلى أنه تم الإنتهاء من تطهير مسافة طولية من المساقى الخصوصية بنواحى المحافظة تقدر بـ 6 كيلو و 300 متر، حيث شمل التطهير مسقتى الساحل والجنينة بمركز الشهداء، ومسقة النشو وابو زيد والشروة بنواحي كفر الشيخ شحاتة وبمم بمركز تلا ، مسقة الشياخة بلبيشة بأشمون)، وذلك خلال أسبوع لخدمة مساحة 503 أفدنه.

توزيع 63 ألف طن نترات ويوريا

ولفت إلى استمرار المتابعة الدورية لخطة التطهير ورفع كافة المخلفات ونواتج التطهير أولاً بأول حفاظاً على الرقعة الزراعية والمظهر الحضارى والجمالي.
وفيما يخص توزيع مستلزمات الإنتاج الزراعى من الأسمدة ، أشار وكيل وزارة الزراعة أنه قد تم الانتهاء من توزيع ما يزيد عن (63) ألف طن نترات ويوريا (إئتمان) بنطاق المحافظة اعتبارا من بداية الصرف للموسم الصيفي وحتى 13 سبتمبر الجاري، مؤكداً توافر أرصدة بالجمعيات الزراعية بلغت ما يزيد عن 14 ألفًا و410 طن يوريا ونترات.
وأضاف وكيل وزارة الزراعة، أنه تمت الموافقة على استخراج 18 ترخيص تشغيل لـ(مزارع دواجن – مصانع – محلات أعلاف)، وإجراء معاينات ميدانية لـ9 مزارع ( دواجن ، ماشية ، مصانع) لدراستها تمهيداً للسير في إجراءات الترخيص، وذلك انطلاقاً من توجيهات محافظ المنوفية بتقديم أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة لتنمية وتطوير القطاع الزراعي والثروة الحيوانية، ودعم صغار المزارعين والمربين لإقامة المشروعات الزراعية والإنتاجية المتنوعة.

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