انطلاق معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية 8 أكتوبر

ينظم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للعام الخامس على التوالي معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية، في الفترة من 8 إلى 14 أكتوبر المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية بمنطقة التجمع الخامس في القاهرة.

يأتي تنظيم معرض "تراثنا" للعام الخامس على التوالي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بقطاع الحرف اليدوية والتراثية، والتنسيق بين مختلف جهات الدولة المعنية، لتوفير كل أوجه الدعم لأصحاب هذه المشروعات، ومساعدتهم على تطوير منتجاتهم، والوصول بها إلى السوق العالمية.

وأوضح باسل رحمي، رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، أن معرض تراثنا يحظى باهتمام ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي يمثل رسالة دعم وتأكيد لدور العاملين في هذا القطاع الاقتصادي الهام، للعمل على التطوير والازدهار بما يليق بمكانة مصر الحضارية والثقافية.

وأضاف "رحمي" أن المعرض أصبح نافذة للآلاف من المبدعين والحرفيين من كل محافظات مصر يلتقون فيها بجمهورهم من محبي وعشاق التراث المصري العريق، حيث يعرضون منتجاتهم المتميزة التي تعبر عن الحضارة المصرية بطابع متجدد يتفق مع الأذواق المعاصرة، ما يعمل على تعريف الأجيال الجديدة من الشباب بهذه الحرف والفنون، الأمر الذي يحافظ على استمرارها وانتشارها.

وأشار إلى أن المعرض في دورته الجديدة سيضم أكثر من ألف عارض، منهم مئات السيدات وأصحاب المشروعات من الوجه القبلي والمناطق الحدودية الذين يستخدمون الموارد الطبيعية المتاحة بمحافظاتهم في تنفيذ منتجات متنوعة صديقة للبيئة، وفى نفس الوقت يساهمون في توفير فرص عمل كثيفة للمواطنين في هذه المناطق، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز، بأن يصبح قطاع الحرف اليدوية مصدرًا هامًا للمساهمة في التخفيف من حدة البطالة من ناحية، ومنفذًا لزيادة تصدير المنتجات المصرية للخارج من جانب آخر.

وأوضح أن معرض تراثنا شهد تطورًا كبيرًا منذ بدايته في 2019، سواء من حيث زيادة عدد العارضين المشاركين أو تنوع المنتجات وتطورها، بالإضافة إلى تمثيل الدول العربية الشقيقة واهتمامها المتزايد بالمشاركة سنويًا في المعرض.

ونوه بأن معرض "تراثنا" يمثل حاليًا محفلًا تسويقيًا وفنيًا وثقافيًا هامًا لعشاق الحرف اليدوية والتراثية في مصر والعالم العربي، مضيفًا أن المعرض يقدم أيضًا مزيجًا متنوعًا من الخدمات الفنية لأصحاب المشروعات وزوار المعرض، لتعريفهم بخدمات الجهاز المتعددة للمشروعات الجديدة أو القائمة.