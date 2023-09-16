بمناسبة زيارة الرئيس السيسي إلى بنى سويف.. تفاصيل المشروعات المنفذة ضمن المرحلة الأولى لـ"حياة كريمة"

كشفت مصادر بوزارتي المالية والتخطيط عن تفاصيل المشروعات التي نفذتها المرحلة الأولى من مبادرة “حياة كريمة” حتى فبراير 2023، بالتزامن مع زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى قرية سدس الأمراء التابعة لمحافظة بني سويف لتفقد وافتتاح عدد من مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

مستهدف حياة كريمة

تهدف مُبادرة حياة كريمة إلى تحول القرى المصريّة عبر بناء الخدمات الأساسيّة والخدمات العامة، وسُبُل تحسين الدخل وتوفير مُستوى المعيشة عبر هذه المُبادرة كنموذج مثالي لائق للمُجتمعات الريفيّة، وتوفير حياة كريمة للمُجتمعات الريفيّة ويتسع نطاق هذه المُبادرة ليشمل 4584 قرية و28 ألف تابع على مستوى 175 مركزا في عشرين مُحافظة من محافظات الجمهورية.

ونظرًا لاتساع نطاق شمول المُبادرة، فإن الخدمات تمتد لتصل نسبة المُستفيدين منها لنحو 58% من إجمالي سكان الجمهورية.

وتسهم “حياة كريمة” كمُبادرة إنسانية في تحقيق مُستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، سواء ما يتعلق بالحقوق الأساسية الخدمية أو الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أو حقوق المرأة والطفل وذى الهمم والشباب حيث تغطى برامجها ومشروعاتها التنموية الأنشطة كافة، ومجالات الحياة والأوضاع المعيشيّة للشرائح السكانية في المُجتمّعات الريفية. وتتوافق هذه المُبادرة مع الأهداف الاستراتيجية لرؤية مصر 2030 ، كما تهدف بشكل صريح في تحقيق كافة أهداف التنمية المُستدامة للأمم المتحدة.

وواقع الأمر، أن هذه المُبادرة قد حصلت على إشادة المُؤسسات والمُنظمات الدولية، وتم تسجيلها بالفعل على منصة مُسرّعات تحقيق الأهداف الأممية يوليو 2020، وعلى منصة أفضل المُمارسات الدولية يوليو 2021، التابعتين لإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة UNDESA، وأهداف خطة التنمية عام 23 / 2024 في إطار التوجّه الاستراتيجي نحو تنمية القرى المصرية.

منفذات المرحلة الأولى

لقد بدأ تنفيذ المرحلة الأولى من المُبادرة اعتبارًا من أول يوليو 2021، وتمتد حتى نهاية عام الخطة 2023-2024 العام المالى الحالى وقد خصصت لها اعتمادات قدرها 350 مليار جنيه لتنفيذ مشروعاتها التنموية.

وأكدت المصادر في تصريح خاص لـ"الدستور" أنه تم تخصيص 150 مليار جنيه لمشروعات المرحلة الأولى المنفذة من مُبادرة حياة كريمة وتتضمن منفذات المرحلة الأولى من يوليو 2021 حتى فبراير 2023 من المشروع القومي لتطوير الريف المصرى حياة كريمة.

وتغطي المرحلة الأولى 1477 قرية في 52 مركزا ويستفيد من خدماتها نحو 18 مليون نسمة.

ومن المشروعات التى تم تنفيذها يأتي على رأسها قطاع الصرف الصحي تم تنفيذ 16.3 ألف كيلو شبكات صرف صحي و 149 مشروع صرف صحي متكامل لعدد 153 قريه وصلات من الصرف الصحي المنزلي بعدد 387 ألف وصله بالصرف الصحي وفي الصحة تم انشاء 191 وحدة صحية وعدد 157 وحدة اسعاف وفي مياه الشوربه تم إنشاء 70 محطة مياه شرب وعدد 394 قرية مد وتدعيم شبكات مياه الشرب بطول 7.5 ألف كيلو وعدد 24000 وصله مياه في 329 قرية.

وفي الاتصالات تم مد شبكة الألياف الضوئية لعدد 59 قريه تم توصيلها بالانترنت فائق السرعة و 989 برج شبكات محمول تم تركيبها وانشاء 620 مكتب بريد.

وفي قطاع الري تم الانتهاء من 318 مشروع تأهيل وتبطين الترعة بطول 1164 كيلو لعدد وعدد 178 كوبري ري وفي تطوير الطرق الرئيسية ومحطات السكك الحديدية تم إنشاء 8 طرق رئيسية و45 محطة سكة حديد وفي مجمعات الخدمات الحكومية تم إنشاء 114 مجمع حكومي.

وفي الغاز الطبيعي، تم توصيل وتغطية خدمات الغاز الطبيعي لعدد 82 قرية وفي قطاع التضامن الاجتماعي تم الانتهاء من إنشاء 73 منشأة تضامن و51 عمارة سكنية وفي مراكز الخدمات الزراعية تم إنشاء 93 مركزا للخدمات الزراعية.

وفي الشباب والرياضة تم إنشاء 361 مركز شباب وفي التنمية المحلية تم إنشاء 9 نقاط إطفاء وست أسواق وتسع مواقف وفي التعليم تم الانتهاء من إنشاء 14170 فصل وعدد وصيانة 1242 مدرسة ونقاط الشرطة التي تم الانتهاء من تطويرها وإنشائها تبلغ 124 نقطة شرطة.

أسس الاختيارات

رُوعي في اختيار القرى تطبيق مجموعة معايير تتمثل في الآتي:

نسبة سُكان ريف المركز من جملة سُكان المركز

نسبة فقراء ريف المركز من جملة سكان ريف المركز

نسبة فقراء أفقر ألفين قرية من جملة سكان ريف المركز

نسبة تركز قرى مراكب النجاة

نسبة الأميين من الأفراد الذين عمرهم - 15

وغيرها من المعايير المتعلقة بالدخل والإعالة والمحرومة من الخدمات