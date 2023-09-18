الإثنين 18 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 11 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في البحيرة

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع  نائب محافظ البحيرة، باستمرار وتكثيف حملات إزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والإلتزام بالقانون وعدم البناء المخالف نهائياً للحفاظ على حق الدولة والشعب وحماية الرقعة الزراعية، وكذا التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا لتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وكذلك الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق مراكز محافظة البحيرة. 

حملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية 

أسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية بنطاق 4 مراكز عن إزالة 11 حالة تعد على مساحة 1336 م2 ، عبارة عن إزالة 5 حالات تعد بمساحة 836 م2 عبارة عن مباني وأساسات بالطوب الأبيض وشدات خشبية برشيد، و 4 حالات تعدى بمساحة 300 م2 عبارة عن أسوار ومباني بالطوب الأبيض بكفر الدوار، حالة تعد بمساحة 120 م2 عبارة عن مبنى بالطوب الأبيض والأسمنت خارج الحيز العمرانى بعزبة الثمانين بايتاي البارود، و إزالة التعديات على الأراضي بالدلنجات، وحالة تعد بمساحة 80 م2 عبارة عن أسوار طولية وعرضية خارج الحيز العمراني بزمام الوحدة المحلية لقرية المسين بالدلنجات.

  فرق المتغيرات المكانية تعمل لرصد كافة أعمال البناء المخالف

 أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف حيث سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس.

من ناحية اخرى، أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة أن تم التوجيه بتكثيف الحملات المكبرة من اجل المساهمة في الحد من انتشار ظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة داخل جميع أنحاء المحافظة. 

ازالة مبانى البحيرة نهال بلبع الأراضي الزراعية أملاك الدولة

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