طارق نصير: العلاقات المصرية الصينية شهدت مرحلة جديدة من تعزيز العلاقات

شارك النائب اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، في الاحتفال الذي أقامه السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانج بمناسبة مرور 74 عامًا على قيام جمهورية الصين الشعبية.

وقال اللواء طارق نصير إن مصر والصين من أقدم وأثرى الحضارات في العالم، وتلاقت الحضارتان على مر العصور تجاريًا وثقافيًا وعسكريًا وطبيًا، ومع قيام جمهورية الصين الشعبية في أكتوبر 1949 ونجاح ثورة يوليو 1952 في مصر تلاقت توجهات البلدين في الدفاع عن قضايا العالم الثالث.

العلاقات المصرية الصينية شهدت مرحلة جديدة من تعزيز العلاقات

وأكد نصير أنه في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، شهدت العلاقات المصرية الصينية مرحلة جديدة من تعزيز العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية والثقافية وفي مجال التعليم والبحث العلمي والإعلام وغيرها من المجالات المهمة.

وأضاف أن العلاقات المصرية الصينية تتميز بثبات ووضوح الأهداف لكل دولة، ولا ترتبط بالمتغيرات الدولية الحادة، وأن ما يميزها هو انخراط الصين في أهداف التنمية في مصر، مشيرًا إلى أن مصر حريصة على علاقات جيدة مع القوى الكبرى بما فيها الصين، وقد رحبت مصر بالتعاون مع الصين في إطار مبادرة الحزام والطريق وأخيرًا انضمام مصر للعضوية الدائمة لمجموعة البريكس التي تعد الصين أحد مؤسسيها.

مصر الحديثة يطالب بسرعة تنفيذ قرارات الرئيس الداعمة لكل فئات الشعب

فيما طالب حزب مصر الحديثة الحكومة بالعمل على سرعة تنفيذ قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي الداعمة للمواطن المصري، والتي تعمل على تخفيف العبء عن كاهل المواطن المصري، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

وقال الدكتور وليد دعبس، رئيس الحزب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس إنسان يشعر بآلام المواطن المصري ويحس بما يعاني منه، ولذلك جاءت حزمة القرارات التي أصدرها الرئيس خلال زيارته محافظة بني سويف لتعكس وتقوي دعائم وأركان الجمهورية الجديدة التي تتلاشى فيها الفوارق بين المواطنين وتذوب فيها الطبقات، وتعمل على عدم تحملهم الأعباء الاقتصادية نتيجة السياسات المالية العالمية، وتبرز دور الدولة والقيادة السياسية تجاه معاناة شعبه وتحمل رسائل طمأنة وأمل وتفاؤل لجميع أبناء الشعب المصري، وهي كلها رسائل إيجابية جدًا للمواطن المصري.

واكد دعبس أن تلك الحزمة من القرارات تؤكد على امتداد مظلة برامج الحماية الاجتماعية وزيادات في أجور العاملين في الدولة والقطاع العام وأصحاب المعاشات ومستفيدي تكافل وكرامة ودعم وحماية الفلاح المصري، وهي ترجمة حقيقية لشعور القيادة السياسية بحجم الأعباء التي زادت على المواطن المصري نتيجة الوضع الاقتصادي العالمي الذي ينعكس بدوره على الاقتصاد المصري.

وأضاف دعبس أن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي تنحاز للبسطاء، وهو الأمر الذي يؤكد أن القيادة السياسية لديها رؤية كاملة لمواجهة التحديات التي تواجه الدولة المصرية وكل كلمة خرجت من الرئيس عبدالفتاح السيسى هي رسالة لطمأنينة المواطنين، وهي خطوة في طريق التنمية الشاملة، والتي ترتكز على أهم أساس وهو تنمية الإنسان.

وأشار دعبس إلى أن حزمة القرارات التي أصدرها الرئيس تثبت أن الرئيس هو الحصن والملازم بعد الله سبحانه وتعالي للمواطن المصري، لذلك نحن كحزب سياسي له قواعده وكوادره في كل أنحاء مصر، نتقدم بكل الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي على تلك الحزمة من القرارات، خاصة أنها لم تكن الأولى.

وأكد دعبس أنه في ضوء تلك المعطيات نؤيد ونبايع الرئيس عبدالفتاح السيسي في انتخابات الرئاسة المقبلة.