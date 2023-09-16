وزير الزراعة: الصين فتحت أسواقها أمام "المانجو المصرية"

استقبل السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وانج لينجون، نائب وزير الجمارك الصيني، ليبحث معه سبل تعزيز التبادل التجاري الزراعي بين البلدين، وتوقيع مذكرة تفاهم بشأن فتح السوق الصينية أمام المانجو المصرية.

وأكد "القصير" قوة ومتانة العلاقات المصرية الصينية القائمة على الاحترام المتبادل، مشيرا إلى تطابق الرؤى السياسية حول القضايا الدولية بين الزعيمين الرئيس عبدالفتاح السيسي، وشي جين بينج الرئيس الصيني، مؤكدا اتفاقه مع المسئول الصيني على تسهيل إجراءات التبادل التجاري الزراعي، والإعلان للمصدرين والمستوردين من البلدين عن فتح الأسواق الصينية أمام المانجو المصرية.

وأضاف أنه في إطار اهتمام القيادة السياسية والحكومة المصرية بدعم تطوير آليات التعاون مع الجانب الصيني، فقد تم إنشاء وحدة الصين برئاسة مجلس الوزراء، وعضوية الوزراء المعنيين والهيئات وممثلي الجهات ذات الصلة.

وقال "القصير" إن قطاع الزراعة المصري شهد طفرة غير مسبوقة خلال السنوات التسع الماضية، مشيرا إلى زيارة وزير الزراعة خلال شهر أغسطس الماضي وما لمسه من تطور شهده القطاع الزراعي في مصر، وزيادة الصادرات الزراعية المصرية للأسواق العالمية.

تعزيز زيادة الصادرات الزراعية المصرية إلى السوق الصينية

وأكد وزير الزراعة أن توقيع مذكرة التفاهم اليوم لتصدير المانجو المصرية للصين تمثل نقطة مضيئة في تعزيز زيادة الصادرات الزراعية المصرية إلى السوق الصينية لمستوى يرقى للعلاقات الاستراتيجية بين البلدين، خاصة بعد انضمام مصر إلى مجموعة "بريكس"، وحضور الرئيس السيسي اجتماعات قمة العشرين التي انعقدت بالعاصمة الهندية نيودلهي الأسبوع الماضي.

كما وجه القصير الشكر إلى كافة الجهات والقطاعات المصرية التي ساهمت في اتمام توقيع مذكرة التفاهم الحالية وهي وزارة الخارجية ووزارة التعاون الدولي وجهاز التمثيل التجارى المصري ومكتبنا التجاري بالعاصمة الصينيه بكين والحجر الزراعي في كلآ الجانبين والعلاقات الزراعية الخارجية وكل الجهات التي ساهمت في فتح السوق الصيني أمام المانجو المصري.

وأشار إلى أن المنتجات الزراعية المصرية تشهد حاليا إقبالا كبيرًا من معظم دول العالم نظرا لجودتها وبعد الإجراءات التى اتخذتها الدولة المصرية في مجال الصحة النباتية والحيوانية، ومنها تبني نظم التكويد للمزارع المصرية وتطوير المعامل المرجعية الأكبر في الشرق الاوسط بالإضافة إلى إنشاء هيئة لسلامة الغذاء.



أكد وزير الزراعة أن توقيع مذكرة التفاهم الحالية يعد نقطة انطلاق لإعلان الجانبين عن نفاذ المانجو المصرية للسوق الصينية، كما سيعزز من تواجد المنتجات الزراعية المصرية بالسوق الصينية.

من ناحيته، أعرب نائب وزير الجمارك الصيني عن سعادته بتواجده في القاهرة، موجها الشكر للدولة المصرية على حفاوة الاستقبال، وأشار إلى متانة العلاقات المصرية الصينية والتي شهدت مؤخرا تطورا كبيرا.

وقال لينجون إن السلع المصرية في الأسواق الصينية خلال الأعوام السابقة زادت بنسبة 30%، مشيرا إلى أن الموالح المصرية تحتل حاليا المركز الثاني من بين المنتجات الزراعية التي تصدر إلى الصين من دول العالم، كما تشهد إقبالا كبيرا من المستهلك الصيني، ونتطلع إلى احتلالها المرتبة الأولى خلال الفترة القادمة.

وأشار نائب وزير الجمارك الصينى أيضا إلى أهمية قيام الجانبين بالإسراع في الانتهاء من ملف تصدير الفلفل المصري الحار إلى السوق الصينية، وذلك من خلال القيام بإعداد مسودة مذكرة تفاهم ليتسنى التوقيع في أقرب فرصة.