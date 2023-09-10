وزير الزراعة يؤكد اهتمام الدولة بالفلاح باعتباره أحد دعائم الأمن الغذائى

أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مصر شهدت نهضة زراعية كبيرة في عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية لأنها المصدر الرئيسي للغذاء مستعرضًا بعض تلك الإنجازات في مجال التوسع الأفقي والرأسي وإقامة المشروعات الزراعية العملاقة، مشيدًا بالدور الذي يبذله الفلاح والمزارع المصري من أجل تحقيق الأمن الغذائي لشعبنا العظيم وأضاف أن الدولة تقدر هذا الدور للفلاح، لذلك تقدم له كل الدعم وتضعه في مقدمة أولوياتها مؤكدًا تشجيع الدولة لاستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا في الزراعة لتعظيم الاستفادة من وحدتي الأرض والمياه.

افتتاح معرض صحاري

جاءت تصريحات وزير الزراعة على هامش افتتاحه الدورة الخامسة والثلاثين من معرض "صحاري الدولي"، بحضور بعض سفراء الدول الأجنبية وقيادات وزارة الزراعة ونواب البرلمان والشركة المنظمة، حيث يعد أكبر معرض زراعي في إفريقيا، ويقام على مدار ثلاثة أيام، بمركز مصر للمعارض بالتجمع، وبمشاركة أكثر من 200 عارض من كبرى الشركات العالمية والمحلية في مختلف قطاعات المجال الزراعي.

وأعرب القصير عن سعادته بما شاهده في المعرض، وقال إنه هذا العام يأتي تزامنا مع احتفالات مصر بعيد الفلاح.

"القصير" تجول في أجنحة المعرض وخاصة المعنية بالزراعة الذكية والرقمية والذكاء الاصطناعي ومستلزمات الإنتاج، حيث يضم المعرض مجموعة من التكنولوجيا المرتبطة بالري الحديث والصوب الزراعية والتقاوى والشتلات والبذور ومستلزمات الإنتاج والزراعة الحديثة

40 شركة بمعرض صحاري

وزير الزراعة قال إن التواجد الدولى الكبير في المعرض يؤكد أهمية السوق المصرية وقطاع الزراعة الذي شهد طفرة غير مسبوقة خلال السنوات التسع الماضية مشيدا بمشاركة والصين بأكثر من 40 شركة وكذلك روسيا والتنوع في الدول المشاركة بالمعرض مثل أرمينيا وسويسرا وباكستان وكندا، وبعض الدول العربية والإفريقية وكذلك مشاركة دول جديدة للمرة الأولى مثل إنجلترا، وذلك بالإضافة للدول دائمة المشاركة والشهيرة بقطاع زراعي قوي، ليصبح مجموع الدول المشاركة 22 دولة.

وأضاف القصير، أن معرض صحاري فرصة للاطلاع على أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في الزراعة والميكنة وأيضا منصة مهمة يلتقي من خلالها كل المهتمين بالشأن الزراعي، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي والدولي.

وتجدر الإشارة إلى هناك شركات أجنبية عديدة مشاركة في معرض صحاري هذا العام ويشهد زخم من عروض الشركات المتخصصة فى نظم ومستلزمات الرى الحديث كما يشهد أيضا عروضا من البنوك لعرض منتجاتها فى مجال الأجرى بيزنس ومنصات لتسويق مستلزمات الإنتاج الزراعى.

والجدير بالذكر أن معرض ﺻﺤﺎرى الدولى الذي تنظمة إحدى شركات القطاع الخاص"انفورما ماركتس" يعد المعرض الأكبر للإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويقام سنويا تحت رعاية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ويضم أيضا أجنحة للمعدات الزراعية ومستلزمات الإنتاج وعلى هامش المعرض تقام ندوات وجلسات نقاشية في المجالات الزراعية المختلفة