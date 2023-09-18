الإثنين 18 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"العسيرى" لـ"الشاهد": بليغ استخدم آلات موسيقية تناسب صوت رشدى الفلاحى فى "أول خطوة"

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز والكاتب والشاعر الغنائي محمد العسيري

كشف الكاتب والشاعر الغنائي محمد العسيري، عن دور الأغنية في حرب أكتوبر، ودور ألحان  بليغ حمدي خلال فترة الحرب.

وقال العسيري، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن أغنية "أول خطوة" كتبها محسن الخياط، للفنان محمد رشدي، ولحنها الموسيقار بليغ حمدي.

وأكد "العسيري" أن الأغنية، هي أغنية فرح على طريقية "رشدي"، واستخدم بليغ فيها إيقاعات مع صوت رشدي المرن والعريض، الصوت الفلاحي، فقدم له بليغ “لحن فلاحي” إذا كان يجوز تسميته بذلك حتى يناسب "رشدي".

وتابع أن أغنية "أول خطوة"، هي  غنوة مختلفة فيها دراما وتشاور على أين كنا لندرك قيمة النصر، وتجد إحساسا أننا انتقمنا من الغدر الذي حدث فينا، وتصف ماذا حدث للجندي المصري عند الخطوة الأولى على سيناء وبكاءه، وينتقل من الجندي الفرد للجماعة، لأن محسن خياط كان لديه الفكرة التي سيطرت قبل 73 أننا لن نحارب وقدم بليغ آلات موسيقية كثيرة كأنها دراما.

الموسم الثالث من الشاهد 

يقدم "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد،  شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973 وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض؟.

ويعد برنامج "الشاهد" الذي قدمه الدكتور محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كلا من البدري جلال ومحمد عاشور.

محمد العسيري بليغ حمدي أغنية أول خطوة محسن الخياط لحن فلاحي الصوت الفلاحي آلات موسيقية

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