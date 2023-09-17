العسيري لـ"الشاهد": بليغ حمدي نجح في تحويلنا من مستمعين لـ"مغنواتية"

كشف الكاتب والشاعر الغنائي محمد العسيري، عن سبب رفض بليغ حمدي لتلحين أغنية "عاش اللي قال" في حرب أكتوبر.

وقال العسيري، خلال لقائه الخاص ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد: "سبب رفض بليغ لأن الأغنية كانت عاش السادات في البداية ولم تكن عاش اللي قال، ولكن الكاتب الكبير الراحل محمود عوض أقنع بليغ أن الموضوع مختلف لأنه قائد منتصر وأسطوري في هذه اللحظة فتحول من حاكم إلى جندي ومقاتل من الشعب وفي قلب الشعب فالغناء هنا مختلف، فقام بليغ بتلحين الأغنية وتم تسجيلها في الإذاعة وإرسالها للرئيس السادات ليسمعها قبل إذاعتها والذي اعترض عليها، لأنه لم يكن بمفرده في الحرب من القادة العرب والمصريين، فتم حذف إسم الرئيس السادات وتحولت إلى عاش اللي قال".

وأضاف أن بليغ حمدي نجح في تحويل المستمعين إلى "مغنواتية" وعندما غنى لأم كلثوم قمنا بالغناء معه، متابعاً: "فبليغ حمدي حولنا من مستمعين إلى مغنواتية في هذه اللحظة، وكان يقال أن بليغ حمدي عندما لحن لأم كلثوم غني الشعب معه، علي عكس رياض السنباطي والذي يكان يستمع الجميع للأغنية، وتكررت هذه الألحان في حلوة بلادي السمرة، من استخدام الكورال والذي يعطي الاحساس الجماعي، وفي النهاية بليغ حمدي قدم اختراع موسيقي في هذا الوقت، وبعض النقاد قالوا بعض الحرب أن هذه الأغاني تافهة من كثرة البساطة التي قدمت بها".

الموسم الثالث من الشاهد

يقدم "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد، شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973 وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض؟.

ويعد برنامج "الشاهد" الذي قدمه الدكتور محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كلا من البدري جلال ومحمد عاشور.