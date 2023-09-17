الأحد 17 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

العسيرى لـ"الشاهد": أغنية "سكة واحدة" لوردة وبليغ حمدى قدمت رسالة مكتملة عن نصر أكتوبر

محمد العسيري
محمد العسيري

كشف الكاتب والشاعر الغنائي محمد العسيري، عن دور الأغنية في حرب أكتوبر، ودور ألحان بليغ حمدي في هذه الفترة.

وقال العسيري، خلال لقائه الخاص ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إن المطربة وردة قدمت 4 أغانٍ بعد العبور، واحدة للملحن علي اسماعيل، و4 لبليغ حمدي.

وأضاف: "وأغنية (سكة واحدة) طبيعية جداً بالنسبة لوردة وبالنسبة لبليغ حمدي وبالنسبة للمصريين في لحظات حرب أكتوبر، لأن الشعب والجيش والعرب كانوا بجوار بعضهم البعض، وبليغ حمدي عمل دخول غريب للأغنية بخطوة بجوار خطوة، ثم تخرج الرسال الأعظم من خلال الأغنية وهي منصورة يابلدي ويحرصكم الله ياجنودنا والنبي، ودي كلمة ست مصرية شعبية خالصة".

وتابع: "فالكلمة بصوت وردة بتاريخ العربي المعروف مع ألحان بليغ حمدي، فكانت الرسالة مكتملة، ومن الأشياء العظيمة التي غنتها وردة في أكتوبر أغنية "سكة واحدة".

الموسم الثالث من الشاهد 

يقدم "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج "الشاهد"، شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973 وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض؟.

ويعد برنامج "الشاهد" الذي قدمه الدكتور محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كلا من البدري جلال ومحمد عاشور.

الشاهد محمد الباز اكسترا نيوز

مواد متعلقة

المدير التنفيذى لـ"حياة كريمة": إنجاز مشروعات شبين القناطر بنسبة 100%

حماة الوطن: حديث الرئيس السيسى لمس وجدان المصريين

هل هناك تخوف من أوبئة بعد إعصار دانيال؟.. الهلال الأحمر الليبي يُجيب

"مينفعش ننسى إن لينا أعداء".. عفت السادات: الرئيس السيسي لديه حلم كبير لمصر

"وزارة المالية": 4 زيادات للأجور والمعاشات خلال العامين الأخيرين منذ أبريل 2022

عماد الدين حسين: الرئيس السيسى يتحدث بوضوح ويقدر حجم معاناة المواطنين

"45%"... بشري سارة لأصحاب المعاشات عن الزيادة المرتقبة

"لا للجشع".. التنمية المحلية: تحرير محاضر ضد المخالفين لأسعار السلع

الأكثر قراءة

ما هو المرض الذى هاجم الفنان أشرف مصيلحى وأنهى حياته؟

وفاة أشرف مصيلحي تهز الوسط الفني.. موعد ومكان صلاة الجنازة

"المالية" تزف بشرى سارة لموظفي الدولة: "الكل هيزيد مهما اختلف السلم الوظيفي"

وفاة الفنان أشرف مصيلحى بعد صراع مع السرطان

"تحرش وضرب".. تفاصيل اعتداء 3 فتيات على طالبة بمطواة

"الاختيار" و"الطاووس".. آخر أعمال الراحل أشرف مصيلحى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

أؤيد وأطالب!

أسير «التهيؤات»

محمد العسيري

حديث الزلازل والبراكين

ماجد حبته

قمة «الجنوح» المناخى

لواء.حمدى البطران

كانت أيام حالكة

د هند جاد

المليار الذهبى.. الإذن بالتنفيذ السريع

أسامة الشندويلي

شكرًا لصناع التأمين.. هذه خطة التطوير

وائل لطفي

الجيش المصرى رجال

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة فلسطينيين بينهم صحفيون إثر استهداف قوات الاحتلال لهم شرق قطاع غزة

وزير شئون القدس: حكومة الاحتلال الإسرائيلى تستغل أعيادها للتصعيد فى المسجد الأقصى

الخارجية الفلسطينية: نتابع انتهاكات الاحتلال والمستوطنين اليومية مع الجهات والمحاكم الدولية