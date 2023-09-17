العسيرى لـ"الشاهد": أغنية "سكة واحدة" لوردة وبليغ حمدى قدمت رسالة مكتملة عن نصر أكتوبر

كشف الكاتب والشاعر الغنائي محمد العسيري، عن دور الأغنية في حرب أكتوبر، ودور ألحان بليغ حمدي في هذه الفترة.

وقال العسيري، خلال لقائه الخاص ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إن المطربة وردة قدمت 4 أغانٍ بعد العبور، واحدة للملحن علي اسماعيل، و4 لبليغ حمدي.

وأضاف: "وأغنية (سكة واحدة) طبيعية جداً بالنسبة لوردة وبالنسبة لبليغ حمدي وبالنسبة للمصريين في لحظات حرب أكتوبر، لأن الشعب والجيش والعرب كانوا بجوار بعضهم البعض، وبليغ حمدي عمل دخول غريب للأغنية بخطوة بجوار خطوة، ثم تخرج الرسال الأعظم من خلال الأغنية وهي منصورة يابلدي ويحرصكم الله ياجنودنا والنبي، ودي كلمة ست مصرية شعبية خالصة".

وتابع: "فالكلمة بصوت وردة بتاريخ العربي المعروف مع ألحان بليغ حمدي، فكانت الرسالة مكتملة، ومن الأشياء العظيمة التي غنتها وردة في أكتوبر أغنية "سكة واحدة".

الموسم الثالث من الشاهد

يقدم "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج "الشاهد"، شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973 وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض؟.

ويعد برنامج "الشاهد" الذي قدمه الدكتور محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كلا من البدري جلال ومحمد عاشور.