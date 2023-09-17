نجوم الفن ينعون الراحل أشرف مصيلحى: "ربنا يجعل مرضك شفيع ليك"

حرص عدد كبير من نجوم الفن على تقديم النعي لرحيل الفنان أشرف مصيلحي الذي توفي، مساء الأحد، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، وذلك عبر حسابتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت نبيلة عبيد صورة للفنان أشرف مصيلحي عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات العاملي "انستجرام" وعلقت قائلة: "البقاء لله الممثل أشرف مصيلحي في ذمة الله...خالص العزاء لزوجته المخرجه منال الصيفي ربنا يصبرها ويصبر عائلته.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

ونشر الفنان محمد ثروت عبر حسابه بموقع انستجرام صورة أشرف مصيلحي وعلق قائلاً: "الغالي المحترم الفنان أشرف مصيلحي في ذمة الله.. ربنا يجعل مرضك شفيع ليك يا أشرف ياغالي".

وكتب الفنان محمد جمعة قائلاً: مع السلامة يا أشرف.. نسألكم الدعاء.

ونشرت الراقصة الاستعراضية دينا صورة لأشرف مصيلحي مصحوبة بتعليق قالت فيه: "إنّا لله وإنا اليه راجعون الفنان أشرف مصيلحي في ذمة الله اللهم ارحمه واغفرله وأسكنه فسيح جناتك نسألكم الدعاء".

ونشر الفنان أحمد سعيد عبدالغني عبر حسابه بموقع الصور والفيديوهات العالمي "انستجرام" صورة للفنان أشرف مصيلحي وعلق عليها قائلا: "البقاء لله.. توفي الي رحمه الله الفنان أشرف مصليحي زوج بنت خالتي المخرجة الأستاذة منال الصيفي. الله يرحمك يأشرف يا طيب يا جدع".

وكتب الفنان أحمد الشامي قائلاً: "ألف رحمة و نور عليك يا اشرف يا حبيبي ربنا يصبر اهلك يا رب كنت محترم وجدع و صاحب صحبك وباخدم الناس كلها الله يرحمك و يحسن اليك هتوحشنا جداً ارجو الدعاء له".

وكتب الفنان علاء مرسي قائلاً: “انا لله وانا اليه راجعون، البقاء لله ربنا يرحمك حبييي اشرف مصيلحي”.



كانت آخر أعمال الفنان أشرف مصيلحي منذ عامين حيث قدم في 2021 مسلسلا بعنوان "الطاووس"، وقدم فيه شخصية تدعى "عاطف"، كما شارك في عام 2020 ضمن كتيبة وأبطال مسلسل "الاختيار 1"، وقدم خلال الأحداث شخصية "أحمد توفيق" زوج أخت الإرهابي هشام عشماوي الذى قام بدوره الفنان أحمد العوضى.