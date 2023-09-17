حماة الوطن: حديث الرئيس السيسى لمس وجدان المصريين

علق الدكتور عمرو سليمان المتحدث باسم حزب حماة الوطن، على قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس في بني سويف، خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية.

وأكد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الأحد، أن الدولة تدخر ما بوسعها على حماية مقدرات الدولة.

وأشاد بحديث الرئيس السيسي أمس بقرية سدس الأمراء ببني سويف عن الأمة المصرية وكم الرسائل التي بعثها للشعب المصري، لأن الرئيس في النهاية مواطن مصري يشعر بأنين الشارع.

وأشار إلى أن هذه الرسائل مهمة وتقدير من الرئيسي لمعاناة الأسرة المصرية ومشاركته همومهم، لافتاً إلى أن حديث الرئيس السيسي كان موفقًا لبعث هذه الرسائل وملامستها لوجدان المصريين، مؤكداً أن المواطن المصري هو بطل الرواية في حماية الدولة.