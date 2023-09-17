الأحد 17 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بث مباشر للفيلم الوثائقى "الكتيبة" حكايات وتضحيات على لسان الأبطال

الكتيبة
الكتيبة

يقدم موقع "الدستور" بثًا مباشرًا للفيلم الوثائقي، "الكتيبة"، والمعروض عبر فضائية "الوثائقية"، وذلك بمناسبة مرور 50 عامًا على نصر أكتوبر المجيد.

ويرصد الفيلم بطولات وشهادات موثقة للكتيبة 101، على لسان بعض الضباط الذي شاركوا فيها.

فيلم “أنا حاربت إسرائيل”

كما تستعد القناة لعرض الفيلم الوثائقي "أنا حاربت إسرائيل"، والذي يقدم شهادات موثقة لضباط وجنود شاركوا في حرب أكتوبر المجيدة قبل نصف قرن، وتوثق هذه الشهادات الحصرية، التي جرى تصويرها في مختلف محافظات ومدن وقرى مصر، مجموعة من البطولات العسكرية الخالدة التي يرويها من حملوا السلاح على الجبهة وشاركوا في صناعة النصر، والفيلم من إنتاج قناة الوثائقية.

للفيلم الوثائقي نصر أكتوبر شهادات موثقة ضباط البطولات العسكرية الكتيبة

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