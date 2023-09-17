رئيس النيابة الإدارية يهنئ المستشار محمد شوقي عياد بتوليه منصب النائب العام

تقدم المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن المستشارين الأجلّاء أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، و أعضاء النيابة الإدارية، بخالص التهنئة للمستشار محمد شوقي عياد، بمناسبة أداءه اليمين، نائبًا عامًا لجمهورية مصر العربية، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية، متمنياً له دوام التوفيق والسداد في أداء رسالة النيابة العامة المقدسة في تحقيق العدالة وإعلاء سيادة القانون.

ويتقدم بالتهنئة للمستشار حمادة الصاوي - النائب العام السابق - على تكريم رئيس الجمهورية، ومنحه وسام الجمهورية من الطبقة الأولى، تقديرًا لمسيرته الحافلة بالعطاء وصون حقوق المواطنين.

المستشار محمد شوقي يؤدى اليمين الدستوري أمام الرئيس السيسي

وفي سياق متصل أدى المستشار محمد شوقي اليمين الدستوري أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتوليه منصب نائبًا عامًا خلفًا للمستشار حماده الصاوي النائب العام، وذلك بدءًا من بعد غد 19 سبتمبر المقبل وتستمر فترة عمله لمدة 4 سنوات قادمة.