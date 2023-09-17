الأحد 17 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

رئيس النيابة الإدارية يهنئ المستشار محمد شوقي عياد بتوليه منصب النائب العام

المستشار حافظ عباس
المستشار حافظ عباس

تقدم المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن المستشارين الأجلّاء أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، و أعضاء النيابة الإدارية، بخالص التهنئة للمستشار محمد شوقي عياد، بمناسبة أداءه اليمين، نائبًا عامًا لجمهورية مصر العربية، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية، متمنياً له دوام التوفيق والسداد في أداء رسالة النيابة العامة المقدسة في تحقيق العدالة وإعلاء سيادة القانون. 

ويتقدم بالتهنئة للمستشار حمادة الصاوي - النائب العام السابق - على تكريم رئيس الجمهورية، ومنحه وسام الجمهورية من الطبقة الأولى، تقديرًا لمسيرته الحافلة بالعطاء وصون حقوق المواطنين.

المستشار محمد شوقي يؤدى اليمين الدستوري أمام الرئيس السيسي

وفي سياق متصل أدى المستشار محمد شوقي  اليمين الدستوري أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى،  لتوليه منصب نائبًا عامًا خلفًا للمستشار حماده الصاوي النائب العام، وذلك بدءًا من بعد غد 19 سبتمبر المقبل وتستمر فترة عمله لمدة 4 سنوات قادمة.

 

النائب العام هيئة النيابة الإدارية المستشار حافظ عباس لمستشار محمد شوقي عياد حمادة الصاوي وسام الجمهورية

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