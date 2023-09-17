الخيانة الزوجية كلمة السر.. زوج يقتل زوجته بطريقة بشعة فى النزهة

دفعت الخلافات الزوجية بعامل إلي سلخ زوجته بمادة ساخنة حتى الموت بمنطقة النزهة عقب مشاجرة نشبت بينهما خلال أحد النقاشات الزوجية.

علاقة غير مشروعة

الشك في السلوك دفع الشاب لمواجهة زوجته بما توصل له من معلومات تفيد بإقامتها علاقة غير مشروعة مع أحد الأشخاص الذي نفته الزوجة وسط توسلاتها من عدم الاعتداء عليها.

قلب الزوج لم يلين

لم يلن قلب الزوج لتلك التوسلات التى استغاثت بها الزوجة لكي يرحمها، لكن كان الأوان قد فات وقام بإحضار ماء مغلى وظل يسكبه على المجنى عليها حتى فارقت الحياة.

وبالعرض على النيابة العامة أمرت بـ تشريح جثة السيدة وإعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة، وصرحت بدفن الجثة عقب ورود هذا التقرير، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

التحريات تكشف سبب قتل الزوج لزوجته

وكشفت التحريات الأولية أنه في يوم الواقعة، نشبت مشادة كلامية بين رجل وزوجته لشكه في خيانتها له، وتطورت لمشاجرة، قام على إثرها الزوج بسكب مادة ساخنة على جسد زوجته حتى نتج عنها مصرعها.

بداية اكتشاف الجريمة

بداية اكتشاف الجريمة عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بمقتل سيدة بدائرة قسم شرطة النزهة وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة لسيدة مصابة بآثار حروق بمناطق متفرقة بالجسد، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

زوج الضحية هو السبب

من خلال التحريات الأولية، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة هو زوج الضحية، وعقب تقنين الإجراءات اللازمة، نجح رجال المباحث في القبض على المتهم واقتياده لديوان القسم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.