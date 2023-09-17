الأحد 17 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

تخصيص 576 وحدة سكنية بمشروعات "جنة والمقصد وسكن مصر" لصالح نقابة الصحفيين

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين

أكد خالد البلشي نقيب الصحفيين أن النقابة تلقت موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجلسته رقم 182 بتاريخ 27 أغسطس 2023 على تخصيص 576 وحدة سكنية لصالح النقابة بمدن (القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة و6 أكتوبر الجديدة) على أن تحدد أسعارها لاحقاً.

وأوضح الخطاب المرسل من الهيئة أن آلية السداد ستكون وفقاً لما يلي:

(20% من إجمالي قيمة الوحدة كمقدم حجز ، 10% عند استلام الوحدة ، والــ 70% الباقية على أقساط ربع سنوية متساوية بحد أقصى على سبع سنوات محملة بالأعباء البنكية (سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي + 2% وزارة المالية + 0.5% مصاريف إدارية) يستحق القسط الأول منها بعد ثلاثة أشهر من استلام الوحدة). 

جاء ذلك بناء على طلب تقدم به نقيب الصحفيين خالد البلشي إلى المهندس الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في  8 يوليو الماضي للحصول على هذه الوحدات.

لقاء وزير الإسكان

كان نقيب الصحفيين، قد أكد على الطلب خلال لقائه مع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في نهاية شهر يوليو الماضي وخلال اللقاء أعلن المهندس عاصم الجزار موافقته المبدئية على الطلب بتخصيص وحدات سكنية في عدد من المشروعات منها سكن مصر ودار مصر.

ومن المقرر أن تعلن النقابة عن مواعيد حجز الوحدات بمجرد وصول الأسعار النهائية للوحدات.

 

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خالد البلشي وحدة سكنية نقابة الصحفيين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وزير الإسكان

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