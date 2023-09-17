"أنا حاربت إسرائيل".. شهادات لأول مرة على قناة الوثائقية

أعلنت قناة الوثائقية إنتاجها وعرضها شهادات موثقة لضباط وجنود شاركوا في حرب أكتوبر 1973 تحت اسم "أنا حاربت إسرائيل"، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي لحرب الكرامة.

توثق هذه الشهادات الحصرية التي جرى تصويرها في مختلف محافظات ومدن وقرى مصر مجموعة من البطولات العسكرية الخالدة التي يرويها من حملوا السلاح على الجبهة، وشاركوا في صناعة النصر.

وجهزت القناة الوثائقية عددا من الأفلام التي تستعرض بطولات الجيش خلال حرب أكتوبر، وتقدم القناة خريطة غنية بالسلاسل الوثائقية عن انتصار حرب أكتوبر في ذكراه الـ50 وشهادات حية لعدد من الشخصيات التى عاصرت الحرب.

وتذاع السلاسل الوثائقية لحرب أكتوبر بشكل يومي لاستعراض بطولات الجنود، وإصرار القيادة السياسية في ذلك الوقت على استعادة كل شبر من أرض الوطن.

وتحتفل القناة بالذكرى الخمسين لنصر أكتوبر على مدار 45 يوما بدءا من 15 سبتمبر وحتى 31 أكتوبر المقبل، وتذيع القناة السلسلة الوثائقية "حدث في 1973" التي توثق كل ما كان يدور في المجتمع المصري من أخبار سياسية واجتماعية وفنية ورياضية قبل نصف قرن راصدة المظاهر العامة لخطة الخداع الاستراتيجي في الأيام السابقة على اندلاع معركة أكتوبر كذلك توثق يوميات الحرب، على الجبهة منذ لحظة العبور وحتى وقف إطلاق النار والتحركات السياسية والدبلوماسية عربيًا ودوليًا خلال الفترة المذكورة.

كما تذيع سلسلة من أرشيف الجبهة والذي يعرض يوميًا في الوقت نفسه، ويتضمن بطولات المصريين خلال الحرب ضد العدو الإسرائيلي في سيناء، بداية من حرب الاستنزاف وحتى حرب أكتوبر.

كما يتضمن الفيلم الوثائقى أيضًا شهادات من أبطال حرب أكتوبر حول أبرز ما نفذه الجيش المصرى من تضحيات وبطولات خلال حرب الاستنزاف وحرب 6 أكتوبر.