الأحد 17 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"من رسائل الجبهة".. على شاشة "الوثائقية" فى الذكرى الخمسين لنصر أكتوبر

نصر أكتوبر
نصر أكتوبر

تعلن قناة "الوثائقية إنتاجها وعرضها سلسلة باسم "من رسائل الجبهة"، التي توثق مخاطبات بخط اليد أرسلها ضباط وجنود كانوا على الجبهة إلى أسرهم في مختلف المحافظات المصرية، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد.


وتكشف هذه المخاطبات التي تظهر على الشاشة لأول مرة، عن المشاعر الإنسانية والحالة النفسية للأبطال الذين شاركوا في الحرب، وحرصهم على استعادة الأرض وتحقيق النصر في ظل حنينهم الكبير إلى أسرهم وعائلاتهم.

 القناة الوثائقية تؤرخ لذكرى نصر أكتوبر 

وجهزت القناة الوثائقية عددا من الأفلام التي تستعرض بطولات الجيش خلال حرب أكتوبر وتقدم القناة خريطة غنية بالسلاسل الوثائقية عن انتصار حرب أكتوبر في ذكراه الـ 50 وشهادات حية لعدد من الشخصيات التى عاصرت الحرب. 

وتذاع السلاسل الوثائقية لحرب أكتوبر بشكل يومي لاستعراض بطولات الجنود وإصرار القيادة السياسية في ذلك الوقت على استعادة كل شبر من أرض الوطن. 

وتحتفل القناة بالذكرى الخمسين لنصر أكتوبر  على مدار 45 يوما بدءا من 15 سبتمبر وحتى 31 أكتوبر المقبل وتذيع القناة السلسلة الوثائقية "حدث في 1973"، التي توثق كل ما كان يدور في المجتمع المصري من أخبار سياسية واجتماعية وفنية ورياضية قبل نصف قرن، راصدة المظاهر العامة لخطة الخداع الاستراتيجي في الأيام السابقة على اندلاع معركة أكتوبر كذلك توثق يوميات الحرب، على الجبهة منذ لحظة العبور وحتى وقف إطلاق النار، والتحركات السياسية والدبلوماسية عربيًا ودوليًا خلال الفترة المذكورة.

كما تذيع سلسلة من أرشيف الجبهة والذي يعرض يوميًا في الوقت نفسه، ويتضمن بطولات المصريين خلال الحرب ضد العدو الإسرائيلي في سيناء، بداية من حرب الاستنزاف وحتى حرب أكتوبر.


كما يتضمن الفيلم الوثائقى أيضًا شهادات من أبطال حرب أكتوبر حول أبرز ما نفذه الجيش المصرى من تضحيات وبطولات خلال حرب الاستنزاف وحرب 6 أكتوبر.

من رسائل الجبهة القناة الوثائقية حرب اكتوبر بالذكرى الخمسين لنصر أكتوبر شهادات من أبطال حرب أكتوبر

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